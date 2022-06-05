https://ria.ru/20220605/rakety-1793224544.html

Пущенные КНДР ракеты пролетели от 110 до 670 километров

Пущенные КНДР ракеты пролетели от 110 до 670 километров - РИА Новости, 05.06.2022

Пущенные КНДР ракеты пролетели от 110 до 670 километров

Пущенные КНДР в воскресенье утром восемь баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:09

2022-06-05T08:09

2022-06-05T08:09

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сша

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СЕУЛ, 5 июн – РИА Новости. Пущенные КНДР в воскресенье утром восемь баллистических ракет малой дальности пролетели от 110 до 670 километров с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в 3-6 махов, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Северная Корея в воскресенье с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск) выпустила из ряда мест восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.По данным южнокорейских военных, ракеты были пущены из района аэропорта Сунан в Пхеньяне, из Кэчхона в провинции Пхенан-Намдо, полигона Тончханни в Пхенан-Пукто и из Хамхына в провинции Хамген-Намдо. Ракеты пролетели от 110 до 670 километров на с максимальной высотой от 25 до 90 километров при скорости примерно в 3-6 махов."Разведывательные органы Южной Кореи и США тщательно анализируют дополнительную информацию", - говорится в сообщении военных.Глава комитета Вон Ин Чхоль после пусков провел видеозвонок с командующим объединенных вооруженных сил Южной Кореи и США Полом ЛаКамера и обсудил с ним ситуацию, а также подтвердил готовность вооруженных сил двух стран немедленно засечь и перехватить ракеты КНДР в случае любых провокаций со стороны Пхеньяна.Стороны решительно осудили "серьезные провокации" КНДР, которые вредят стабильности и миру на Корейском полуострове, и настоятельно потребовали немедленно прекратить их.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220605/rakety-1793217562.html

https://ria.ru/20220605/protest-1793219381.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сша