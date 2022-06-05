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Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/putin-1793256513.html
Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву
Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву - РИА Новости, 05.06.2022
Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву
Президент России Владимир Путин заявил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель - затянуть как можно дальше... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T12:29
2022-06-05T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт."Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал он в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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в мире, владимир путин, россия, украина
12:29 05.06.2022 (обновлено: 12:30 05.06.2022)
 
Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву

Путин: Запад стремится затянуть конфликт, поставляя Киеву вооружения

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт.
"Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал он в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
12:03В мире
Путин предупредил Запад о последствиях передачи на Украину дальних ракет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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