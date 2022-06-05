https://ria.ru/20220605/putin-1793256513.html

Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву

Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву - РИА Новости, 05.06.2022

Путин рассказал, зачем Запад поставляет вооружения Киеву

Президент России Владимир Путин заявил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель - затянуть как можно дальше... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T12:29

2022-06-05T12:29

2022-06-05T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет за собой лишь одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт."Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - сказал он в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://radiosputnik.ria.ru/20220605/rszo-1793253159.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, украина