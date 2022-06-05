https://ria.ru/20220605/putin-1793247944.html

Путин рассказал о последствиях поставок на Украину дальних ракет

Путин рассказал о последствиях поставок на Украину дальних ракет - РИА Новости, 05.06.2022

Путин рассказал о последствиях поставок на Украину дальних ракет

Россия сделает выводы в случае поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:14

2022-06-05T11:14

2022-06-05T16:38

специальная военная операция на украине

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россия

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн — РИА Новости. Россия сделает выводы в случае поставок на Украину американских ракет дальнего действия, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Глава государства отметил, что заявки Киева, скорее всего, связаны с желанием восполнить потери боевой техники. При этом, по его словам, речь идет о ракетах дальностью 45-70 километров, аналогичных советским и российским "Градам", "Смерчам" и "Ураганам". "Исходим из того, что вот эта поставка со стороны Штатов, некоторых других стран связана с восполнением потерь вот этой боевой техники, ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути", — сказал Путин.Он добавил, что на момент начала военной спецоперации у украинской армии было примерно 515 ракетных систем, из них 380 уничтожили. Часть Киеву удалось восстановить или взять из запасов, и сейчас ВСУ располагают примерно 360 единицами такой техники.Журналист обратил внимание на то, что Вашингтон может передать Украине и ракеты большой дальности.По его мнению, вся возня вокруг поставок вооружений Украине имеет только одну цель — затянуть как можно дольше вооруженный конфликт.На этой неделе американские власти заявили, что передадут Киеву РСЗО HIMARS, но при условии, что они не будут применяться для нанесения ударов по территории России. Президент Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев согласился на это. Однако другие украинские политики не исключают, что удары по территории России все же последуют. В Кремле отметили, что кредит доверия к Украине давно исчерпан, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/himars-1793182979.html

https://ria.ru/20220602/prestuplenie-1792752916.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин назвал цель дополнительных поставок вооружения на Украину Путин назвал цель дополнительных поставок вооружения на Украину 2022-06-05T11:14 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, владимир путин