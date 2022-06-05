https://ria.ru/20220605/putin-1793247212.html

Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня

Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня - РИА Новости, 05.06.2022

Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня

Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявил, что там нет ничего нового - по его словам,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:10

2022-06-05T11:10

2022-06-05T11:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявил, что там нет ничего нового - по его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии."Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства - "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров."Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал - там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет", - указал Путин.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, владимир путин