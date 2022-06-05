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Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/putin-1793247212.html
Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня
Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня - РИА Новости, 05.06.2022
Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня
Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявил, что там нет ничего нового - по его словам,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T11:10
2022-06-05T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявил, что там нет ничего нового - по его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии."Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства - "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров."Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал - там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет", - указал Путин.Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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в мире, украина, сша, владимир путин
11:10 05.06.2022 (обновлено: 11:32 05.06.2022)
 
Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня

Президент России Путин оценил решение США поставить Украине новые системы залпового огня

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию дорожного строительства
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию дорожного строительства - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине новые системы залпового огня, заявил, что там нет ничего нового - по его словам, аналогичные системы советского и российского производства уже находятся на вооружении в украинской армии.
"Здесь нет ничего нового. Во-первых, вот эти системы залпового огня - они ведь в украинской армии находятся на вооружении - аналогичные системы советского, российского производства - "Град", "Смерч", "Ураган", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он отметил, что у российской стороны есть понимание того, что поставлять планируется ракеты дальностью 45-70 километров.
"Ну то же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами", о которых я сказал - там тоже дальность 40-70 километров, ничего нового нет", - указал Путин.
Ранее США заявили о согласовании поставок реактивных систем залпового огня HIMARS на Украину при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории РФ. Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование. При этом депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов поставляемыми США ракетами по территории России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о неиспользовании против РФ оружия, поставленного США, сообщил, что у России нет кредита доверия к украинской стороне, так как Зеленский не выполнил ни одного своего обещания по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
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