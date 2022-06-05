07:05 05.06.2022 (обновлено: 10:45 05.06.2022)
В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
В здании СБУ в Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазрушения на одной из улиц в Мариуполе
Разрушения на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. В здании Службы безопасности Украины в Мариуполе нашли стреляные гильзы от американских снайперских патронов, передает корреспондент РИА Новости.
Всего гильз десять — девять 308-го калибра ("Винчестер") и одна — 338-го ("Лапуа-Магнум") от дальнобойного снайперского патрона. До этого такую же гильзу обнаружили на позиции украинских боевиков на заводе имени Ильича.
Рядом стояли коробки от патронов 308 "Винчестер", которые снабжены экспансивными пулями. При попадании в тело они раскрываются и причиняют серьезный вред. Эти боеприпасы появились в конце XIX века и известны как пули "дум-дум".
Из надписей на коробках следует, что патроны произвела американская фирма DesertTech и что экспорт такой продукции подлежит регулированию Госдепартаментом и американским министерством торговли.
Компания DesertTech специализируется на разработке и производстве современных высокотехнологичных дальнобойных снайперских винтовок Desert Tech HTI, Desert Tech SRS-A2, Desert Tech MDR и MDRx. Для серии SRS-A2 могут применяться как раз такие патроны, гильзы от которых нашли в СБУ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.