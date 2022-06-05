https://ria.ru/20220605/puli-1793221541.html

В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями

В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями - РИА Новости, 05.06.2022

В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями

В здании Службы безопасности Украины в Мариуполе нашли стреляные гильзы от американских снайперских патронов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T07:05

2022-06-05T07:05

2022-06-05T10:45

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МАРИУПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. В здании Службы безопасности Украины в Мариуполе нашли стреляные гильзы от американских снайперских патронов, передает корреспондент РИА Новости.Всего гильз десять — девять 308-го калибра ("Винчестер") и одна — 338-го ("Лапуа-Магнум") от дальнобойного снайперского патрона. До этого такую же гильзу обнаружили на позиции украинских боевиков на заводе имени Ильича.Рядом стояли коробки от патронов 308 "Винчестер", которые снабжены экспансивными пулями. При попадании в тело они раскрываются и причиняют серьезный вред. Эти боеприпасы появились в конце XIX века и известны как пули "дум-дум".Из надписей на коробках следует, что патроны произвела американская фирма DesertTech и что экспорт такой продукции подлежит регулированию Госдепартаментом и американским министерством торговли.Компания DesertTech специализируется на разработке и производстве современных высокотехнологичных дальнобойных снайперских винтовок Desert Tech HTI, Desert Tech SRS-A2, Desert Tech MDR и MDRx. Для серии SRS-A2 могут применяться как раз такие патроны, гильзы от которых нашли в СБУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/bloger-1793220225.html

https://ria.ru/20220604/mariupol-1792716803.html

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в мире, владимир путин, украина, мариуполь, сша, служба безопасности украины, донбасс