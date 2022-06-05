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Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского - РИА Новости, 05.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html
Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского
Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского - РИА Новости, 05.06.2022
Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил в интервью с HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T01:39
2022-06-05T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ласло кевер
олаф шольц
владимир зеленский
венгрия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил в интервью с HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене.Политик подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/vengriya-1792684208.html
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в мире, украина, россия, ласло кевер, олаф шольц, владимир зеленский, венгрия, германия
01:39 05.06.2022 (обновлено: 14:10 05.06.2022)
 
Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского

Спикер парламента Венгрии Кевер заявил о личной психической проблеме у Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил в интервью с HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене.
"Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца. — Прим. ред.)", — сказал Кевер.
Политик подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.
"Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского. — Прим. ред.), и я не знаю, что с этим можно сделать", — заключил спикер.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЛасло КеверОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВенгрияГермания
 
 
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