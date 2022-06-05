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Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского

Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского - РИА Новости, 05.06.2022

Спикер парламента Венгрии заявил о психических проблемах у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил в интервью с HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T01:39

2022-06-05T01:39

2022-06-05T14:10

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

владимир зеленский

венгрия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил в интервью с HirTV спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене.Политик подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/vengriya-1792684208.html

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