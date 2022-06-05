https://ria.ru/20220605/protest-1793219381.html

Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками

Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками - РИА Новости, 05.06.2022

Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками

Правительство Японии направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T05:58

2022-06-05T05:58

2022-06-05T05:58

в мире

южная корея

японское море

токио

фумио кисида

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ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. Правительство Японии направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.Кисида также отметил, что Токио намерен "продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации"."Я намерен предпринять все усилия для поддержания мира и безопасности нашей страны", — добавил он.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.

https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html

южная корея

японское море

токио

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в мире, южная корея, японское море, токио, фумио кисида