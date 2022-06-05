Рейтинг@Mail.ru
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками - РИА Новости, 05.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220605/protest-1793219381.html
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками - РИА Новости, 05.06.2022
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками
Правительство Японии направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T05:58
2022-06-05T05:58
в мире
южная корея
японское море
токио
фумио кисида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_0:141:2634:1623_1920x0_80_0_0_38568e733cca88201d46c72ec3be45e6.jpg
ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. Правительство Японии направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.Кисида также отметил, что Токио намерен "продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации"."Я намерен предпринять все усилия для поддержания мира и безопасности нашей страны", — добавил он.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
https://ria.ru/20220528/kndr-1791375346.html
южная корея
японское море
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488484_177:0:2505:1746_1920x0_80_0_0_35885a510077b8733c97feacc8071732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, японское море, токио, фумио кисида
05:58 05.06.2022
 
Япония направила протест КНДР в связи с ракетными пусками

Премьер Японии Кисида: правительство направило протест КНДР в связи с ракетными пусками

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июн — РИА Новости. Правительство Японии направило протест КНДР в связи с последними ракетными пусками, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Действия являются угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлемы. Мы уже направили наш решительный протест Северной Корее", — цитирует агентство слова главы правительства Японии.
Кисида также отметил, что Токио намерен "продолжать тесное взаимодействие с США и Южной Кореей по сбору информации".
"Я намерен предпринять все усилия для поддержания мира и безопасности нашей страны", — добавил он.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.
Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия. Последний раз мая КНДР произвела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря утром 25 мая. Первая из ракет, предположительно, являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
Города мира. Пхеньян - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 10:30
МИД призвал отказаться от ужесточения санкций против КНДР
 
В миреЮжная КореяЯпонское мореТокиоФумио Кисида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала