В минобороны Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада
Австрийский полковник Райснер: Запад допустил роковой просчет, опоздав с вооружением Киева
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael MercadoГерманская самоходная артиллерийская установка PzH 2000
© Фото : U.S. Army / Spc. Nathanael Mercado
Германская самоходная артиллерийская установка PzH 2000. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Задержка с началом поставок вооружения Украине стала роковым просчетом Запада, теперь это оружие не может попасть на линию фронта, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
"Поставки оружия Западом были начаты слишком поздно, и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место", — сказал Райснер.
Он объяснил, что часть важных путей поставок для группировки ВСУ в районе Северодонецка уже контролируется российскими войсками, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры, а грузовики становятся легкой целью для обстрелов на открытых просторах Донбасса. Поэтому украинские военные в зоне боевых действий сейчас могут получить только небольшие системы вооружения, отметил полковник.
"Тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удается доставить лишь малыми партиями", — уточнил офицер.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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