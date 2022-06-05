https://ria.ru/20220605/proschet-1793217859.html

В минобороны Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада

В минобороны Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада - РИА Новости, 05.06.2022

В минобороны Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада

Задержка с началом поставок вооружения Украине стала роковым просчетом Запада, теперь это оружие не может попасть на линию фронта, заявил в беседе с Welt... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T04:53

2022-06-05T04:53

2022-06-05T04:53

специальная военная операция на украине

маркус райснер

в мире

украина

северодонецк

донбасс

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787144540_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_fadab7ddc002dba803f4654c26ff0138.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Задержка с началом поставок вооружения Украине стала роковым просчетом Запада, теперь это оружие не может попасть на линию фронта, заявил в беседе с Welt военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.Он объяснил, что часть важных путей поставок для группировки ВСУ в районе Северодонецка уже контролируется российскими войсками, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры, а грузовики становятся легкой целью для обстрелов на открытых просторах Донбасса. Поэтому украинские военные в зоне боевых действий сейчас могут получить только небольшие системы вооружения, отметил полковник.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220605/posledstviya-1793215825.html

украина

северодонецк

донбасс

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маркус райснер, в мире, украина, северодонецк, донбасс, вооруженные силы украины, россия, австрия