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СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства

СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства - РИА Новости, 05.06.2022

СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства

Следователи СК РФ помогли благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" доставить медицинское оборудование и медикаменты на 7 миллионов рублей в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:59

2022-06-05T14:59

2022-06-05T18:10

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ помогли благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" доставить медицинское оборудование и медикаменты на 7 миллионов рублей в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, сообщила РИА Новости главврач Людмила Белецкая.Помощь была доставлена двумя частями, вторая часть пришла 4 июня."Первая часть помощи была в виде медицинского диагностического оборудования, очень необходимого для нас, например, аппарат УЗИ. А сегодня это дополнилось шовным материалом, в котором мы очень нуждаемся", - сообщила Белецкая.По ее словам, квалификация луганских врачей позволяет делать сложные операции, однако им не хватало материалов - зачастую их приходилось покупать родителям маленьких пациентов. По словам Белецкой, с приходом данной гуманитарной помощи у медучреждения появилась возможность предоставлять данные расходные материалы бесплатно.Кроме этого, больница получила расходные материалы для лечения кист, заполнения полостей для лечения костей и многое другое."Это очень дорогостоящие материалы. Сегодня мы получили помощи примерно на два миллиона, накануне - на пять", - сказала Белецкая.Гумпомощь была предоставлена благотворительным фондом им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", в ее приобретении помог ряд спонсоров, в том числе СК РФ.

https://ria.ru/20220604/kherson-1793089070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, справедливая помощь, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, луганская народная республика