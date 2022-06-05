https://ria.ru/20220605/pomosch-1793279270.html
СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства
СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства - РИА Новости, 05.06.2022
СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства
Следователи СК РФ помогли благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" доставить медицинское оборудование и медикаменты на 7 миллионов рублей в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:59
2022-06-05T14:59
2022-06-05T18:10
в мире
россия
справедливая помощь
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ помогли благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" доставить медицинское оборудование и медикаменты на 7 миллионов рублей в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, сообщила РИА Новости главврач Людмила Белецкая.Помощь была доставлена двумя частями, вторая часть пришла 4 июня."Первая часть помощи была в виде медицинского диагностического оборудования, очень необходимого для нас, например, аппарат УЗИ. А сегодня это дополнилось шовным материалом, в котором мы очень нуждаемся", - сообщила Белецкая.По ее словам, квалификация луганских врачей позволяет делать сложные операции, однако им не хватало материалов - зачастую их приходилось покупать родителям маленьких пациентов. По словам Белецкой, с приходом данной гуманитарной помощи у медучреждения появилась возможность предоставлять данные расходные материалы бесплатно.Кроме этого, больница получила расходные материалы для лечения кист, заполнения полостей для лечения костей и многое другое."Это очень дорогостоящие материалы. Сегодня мы получили помощи примерно на два миллиона, накануне - на пять", - сказала Белецкая.Гумпомощь была предоставлена благотворительным фондом им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", в ее приобретении помог ряд спонсоров, в том числе СК РФ.
https://ria.ru/20220604/kherson-1793089070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, справедливая помощь, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, луганская народная республика
14:59 05.06.2022 (обновлено: 18:10 05.06.2022)
СК помог доставить в Луганск медоборудование и лекарства
Следователи СК помогли доставить в Луганскую детскую больницу медоборудование и лекарства
ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ помогли благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" доставить медицинское оборудование и медикаменты на 7 миллионов рублей в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, сообщила РИА Новости главврач Людмила Белецкая.
Помощь была доставлена двумя частями, вторая часть пришла 4 июня.
"Первая часть помощи была в виде медицинского диагностического оборудования, очень необходимого для нас, например, аппарат УЗИ. А сегодня это дополнилось шовным материалом, в котором мы очень нуждаемся", - сообщила Белецкая.
По ее словам, квалификация луганских врачей позволяет делать сложные операции, однако им не хватало материалов - зачастую их приходилось покупать родителям маленьких пациентов. По словам Белецкой, с приходом данной гуманитарной помощи у медучреждения появилась возможность предоставлять данные расходные материалы бесплатно.
Кроме этого, больница получила расходные материалы для лечения кист, заполнения полостей для лечения костей и многое другое.
"Это очень дорогостоящие материалы. Сегодня мы получили помощи примерно на два миллиона, накануне - на пять", - сказала Белецкая.
Гумпомощь была предоставлена благотворительным фондом им. Елизаветы Глинки
"Доктор Лиза", в ее приобретении помог ряд спонсоров, в том числе СК РФ
.