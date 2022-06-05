14:29 05.06.2022 (обновлено: 19:19 05.06.2022)
Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом
Херсонское УСИН не стало принимать российских военнопленных без законных оснований
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
ХЕРСОН, 5 июн — РИА Новости. Все подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев.
"К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум", — сказал он.
"Должны быть законные основания для задержания человека, а тут приехали и сказали: "Заберите". Так это не работает. Есть закон, который должен работать. Если это не украинский или русский, пусть будет международный закон. Но просто привезти человека и сказать, что мы его задержали — это российский военнопленный, так это не работает", — подчеркнул собеседник агентства.
После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.