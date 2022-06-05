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Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом - РИА Новости, 05.06.2022
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Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом
Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом - РИА Новости, 05.06.2022
Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом
Все подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:29
2022-06-05T19:19
в мире
херсон
херсонская область
служба безопасности украины
россия
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ХЕРСОН, 5 июн — РИА Новости. Все подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев."К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум", — сказал он.По словам Соболева, в тот момент в Херсоне отсутствовали органы прокуратуры, полиция как таковая, органы СБУ."Должны быть законные основания для задержания человека, а тут приехали и сказали: "Заберите". Так это не работает. Есть закон, который должен работать. Если это не украинский или русский, пусть будет международный закон. Но просто привезти человека и сказать, что мы его задержали — это российский военнопленный, так это не работает", — подчеркнул собеседник агентства.После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
https://ria.ru/20220601/plennye-1792388235.html
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в мире, херсон, херсонская область , служба безопасности украины, россия
14:29 05.06.2022 (обновлено: 19:19 05.06.2022)
 
Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом

Херсонское УСИН не стало принимать российских военнопленных без законных оснований

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 5 июн — РИА Новости. Все подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев.
"К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум", — сказал он.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 15:54
Более ста украинских пленных в Мариуполе переместили в СИЗО
По словам Соболева, в тот момент в Херсоне отсутствовали органы прокуратуры, полиция как таковая, органы СБУ.
"Должны быть законные основания для задержания человека, а тут приехали и сказали: "Заберите". Так это не работает. Есть закон, который должен работать. Если это не украинский или русский, пусть будет международный закон. Но просто привезти человека и сказать, что мы его задержали — это российский военнопленный, так это не работает", — подчеркнул собеседник агентства.
После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.
Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Военнослужащие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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ВС России эвакуировали заключенных из колонии в Николаевской области
 
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