https://ria.ru/20220605/plennye-1793275382.html

Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом

Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом - РИА Новости, 05.06.2022

Херсонское УСИН отказалось принимать пленных, незаконно задержанных Киевом

Все подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:29

2022-06-05T14:29

2022-06-05T19:19

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ХЕРСОН, 5 июн — РИА Новости. Все подразделения управления Службы исполнения наказаний по Херсонской области отказались принимать российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований, рассказал РИА Новости глава ведомства Евгений Соболев."К нам привезли из ИВС несколько военнопленных, но мы отказались их принимать. В Херсонской области ни одно из подразделений не приняло российских военнопленных. Я могу сказать, что они привезли нам 30 человек, которых мы у себя разместили. Было два или три военнопленных, мы однозначно сказали нет. Я считаю, это провокация как минимум", — сказал он.По словам Соболева, в тот момент в Херсоне отсутствовали органы прокуратуры, полиция как таковая, органы СБУ."Должны быть законные основания для задержания человека, а тут приехали и сказали: "Заберите". Так это не работает. Есть закон, который должен работать. Если это не украинский или русский, пусть будет международный закон. Но просто привезти человека и сказать, что мы его задержали — это российский военнопленный, так это не работает", — подчеркнул собеседник агентства.После начала российской военной спецоперации сотрудники херсонского УСИН не оставили рабочие места вопреки требованиям киевских властей и, таким образом, предотвратили побег тысяч заключенных из колоний. С конца февраля руководство ведомства тесно взаимодействует с российскими силовиками.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации, с 1 мая регион перешел в рублевую зону. При этом украинские войска постоянно обстреливают территорию области со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.

https://ria.ru/20220601/plennye-1792388235.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсон, херсонская область , служба безопасности украины, россия