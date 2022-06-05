https://ria.ru/20220605/plan-1792895801.html

План Маршалла

План Маршалла - РИА Новости, 05.06.2022

План Маршалла

План Маршалла – программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T01:11

2022-06-05T01:11

2022-06-05T01:11

справки

сша

европа

великобритания

конгресс сша

гарри трумэн

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План Маршалла – программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи. Разработан государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и руководителем отдела планирования Государственного департамента США Джорджем Кеннаном летом 1947 года в развитие стратегии помощи "свободным народам", о реализации которой 12 марта 1947 объявил президент США Гарри Трумэн. Вторая мировая война нанесла тяжелый экономический, материальный и демографический урон всем без исключения странам. Самые большие потери понес Советский Союз, принявший на себя основной удар Третьего рейха. Жертвами войны стали более 26 миллионов советских граждан, экономика страны сократилась на четверть. Однако не менее значительный урон – в первую очередь экономический – война нанесла Европе. Так, Великобритания потратила на войну около 25 миллиардов фунтов, утроив свой внешний долг. Производство в различных отраслях экономики Соединенного Королевства сократилось на 20-50% по сравнению с довоенными уровнями. Британия оказалась на грани банкротства и даже перешла на карточную систему распределения продуктов питания. На 60% обвалилось промышленное производство во Франции, на 25% – в Италии. Германия фактически утратила суверенитет, обязавшись выплатить победителям значительные репарации. Промышленное производство на территории бывшего Третьего рейха упало в три раза. Экономика Соединенных Штатов, напротив, за годы Второй мировой войны только окрепла: на нее приходилось около 60% промышленного производства и более 30% экспорта стран капиталистического мира, а также почти 70% мирового золотого запаса.Кроме того, в послевоенной Европе быстро росла популярность левых идей, что сильно тревожило американцев. Обращаясь к конгрессу США в марте 1947 года, президент Гарри Трумэн открыто заявил, что распространению коммунистических идей в Европе необходимо противодействовать. 5 июня 1947 года государственный секретарь США Маршалл, выступая на приеме, устроенном Обществом друзей Гарвардского университета, предложил Западной Европе американскую помощь. Маршалл в своей речи, в частности, заявил: "Америка в течение ближайших 3-5 лет должна оказать странам Европы радикальную помощь... Но, прежде чем Америка приступит к оказанию помощи, между странами Европы должно быть заключено соглашение, определяющее размеры помощи, необходимой для каждой страны. Европа сама должна проявить в этом отношении инициативу". Целью план Маршалла, наряду с решением экономических вопросов, было "сдерживание коммунизма", укрепление антикоммунистических режимов в странах, где левые представляли реальную силу, а также вовлечение европейских стран в западный военный альянс. Формально план Маршалла не проводил различия между странами, в которых сохранялось военное присутствие СССР, и теми, на территории которых не было советских войск. Однако разработчики плана Маршалла рассчитывали, что советское правительство откажется от принятия американской помощи на предусматриваемых планом условиях и не позволит присоединиться к нему странам Восточной Европы, что в свою очередь усугубит переживаемые ими трудности и приведет к дестабилизации существующих там просоветских режимов.Первым на предложение Маршалла откликнулось лейбористское правительство Великобритании. В июне 1947 года английский министр иностранных дел Эрнест Бевин встретился с министром иностранных дел Франции Жоржем Бидо и обсудил предложение Маршалла. В результате на основании этого предложения был составлен проект, к которому было предложено присоединиться и Советскому Союзу.В июне-июле 1947 года на Парижском совещании министров иностранных дел США, Великобритании, Франции и СССР план Маршалла был поддержан Великобританией и Францией, предложившими создать "руководящий комитет", задачей которого должно было стать выявление ресурсов и нужд европейских стран и выработка рекомендаций относительно основных направлений развития главных отраслей их промышленности. СССР отверг идею регламентации экономического развития европейских стран "руководящим комитетом", расценив это как вмешательство в их внутренние дела, и выступил за обеспечение в рамках плана Маршалла равноправного экономического сотрудничества при уважении национального суверенитета государств. Советская позиция не получила поддержки со стороны западных держав, в связи с чем СССР, а вслед за ним страны Восточной Европы отказались принять американскую помощь. Согласие на участие в плане Маршалла дали Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Исландия, Португалия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция. В июле 1947 года эти страны заключили конвенцию о создании Комитета европейского экономического сотрудничества (впоследствии переименован в Организацию европейского экономического сотрудничества), который должен был разработать "Программу восстановления Европы".В августе в число стран, получающих помощь по плану Маршалла, была включена Западная Германия.3 апреля 1948 года президент США Гарри Трумэн утвердил закон "Об оказании экономической помощи иностранным государствам" – это была юридическая интерпретация плана Маршалла – предусматривавший предоставление помощи западноевропейским странам на базе двусторонних соглашений (подписаны в 1948 году США со всеми странами, давшими согласие на участие в плане Маршалла, кроме Швейцарии, которая отказалась подписать такое соглашение, но тем не менее получала американскую помощь).По этим соглашениям страны-участницы плана Маршалла обязались способствовать развитию свободного предпринимательства, поощрять частные американские инвестиции, сотрудничать в снижении таможенных тарифов, обеспечить финансовую стабильность, создать специальные фонды в национальной валюте, высвобождаемой в результате получения американской помощи, предоставить США возможность осуществлять контроль за использованием средств этих фондов, а также представлять правительству США регулярные отчеты об использовании получаемых от него средств.Власти США также потребовали от потенциальных партнеров убрать из своих правительств представителей коммунистических партий.Помощь западноевропейским странам предоставлялась из федерального бюджета США в виде безвозмездных субсидий и займов. Согласно документу, 17 капиталистических стран должны были получить в общей сложности 20 миллиардов долларов. По разным оценкам, на практике было перечислено от 13 до 17 миллиардов долларов, из которых 2,8 миллиарда долларов пошли на нужды Великобритании; 2,5 миллиарда долларов – Франции; по 1,3 миллиарда долларов – Италии и Западной Германии; 1 миллиард долларов – Нидерландов.30 декабря 1951 года план Маршалла официально прекратил свое действие в связи с вступлением в силу закона о взаимном обеспечении безопасности, который предусматривал одновременное предоставление военной и экономической помощи.Экономический эффект плана Маршалла эксперты оценивают неоднозначно. С одной стороны, в развитых странах Западной Европы возродилась промышленность, национальные правительства рассчитались по внешним заимствованиям. Однако, как считают эксперты, в 1947-1948 годах большинство западных стран и без помощи американцев, хоть и с трудом, но начали бы выходить из послевоенного кризиса. Вклад плана Маршалла в экономический подъем на самом деле был не таким существенным — всего 10% от общих объемов роста. Наиболее значимой экономическая поддержка США была в первую очередь для Германии, которая также понесла значительные потери в годы войны.План Маршалла создал предпосылки для интеграции западноевропейских стран, в том числе в военно-политической сфере, и привел к углублению "холодной войны".По мнению экспертов, средства, выделенные в рамках плана Маршалла, позволили политическим силам, ориентированным на Соединенные Штаты, закрепиться во власти большинства западных стран и оставаться там вплоть до наших дней.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, сша, европа, великобритания, конгресс сша, гарри трумэн