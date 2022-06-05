https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793242501.html

Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Ефросиниевском монастыре в Полоцке

Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Ефросиниевском монастыре в Полоцке - РИА Новости, 05.06.2022

Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Ефросиниевском монастыре в Полоцке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественное богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T10:45

2022-06-05T10:45

2022-06-05T12:41

религия

религия

русская православная церковь

белоруссия

полоцк

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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ПОЛОЦК, 5 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественное богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в белорусском Полоцке, передает корреспондент РИА Новости.День памяти святой княгини Ефросинии Полоцкой, основательницы монастыря, отмечается в Русской православной церкви 5 июня.По завершении богослужения из Софийского собора в Полоцке направится крестный ход в Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь. Торжественное молитвенное шествие, посвященное преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, на протяжении многих лет проходит по традиционному маршруту, связанному с ее земной жизнью. В Софийском соборе начался духовно-просветительский путь святой, а продолжился он в основанной ею Спасской обители, где сегодня пребывают ее мощи.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел накануне в Белоруссию с трехдневным визитом, поездка приурочена к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году.Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь в Полоцке - один из древнейших на территории Белоруссии. Он был святой княгиней Евфросинией Полоцкой в 1125 году. В 1580 году монастырь после взятия Полоцка Стефаном Баторием был отдан иезуитам. В 1654 году возвращен в православие. В 1667 году обитель снова попала в руки иезуитов и снова возвращена в православие в 1820 году.После революции в 1925 году монастырь был закрыт. Во время Великой Отечественной войны Полоцк был оккупирован, но в Полоцкой епархии наблюдалось некоторое оживление церковной жизни, там, где это было возможно, открывались храмы, совершались богослужения. Сестры Спасо-Евфросиниевского монастыря стали возвращаться в свою обитель. В 1960 году городская администрация распорядилась закрыть Спасо-Евфросиниевскую обитель и переместить насельниц в Свято-Успенский Жировицкий монастырь. В 1989 году Священный Синод РПЦ постановил возродить обитель.

https://ria.ru/20220604/patriarkh-1793192085.html

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полоцк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, белоруссия, полоцк, патриарх кирилл (владимир гундяев)