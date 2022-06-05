https://ria.ru/20220605/pase-1793295961.html

Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе

Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе - РИА Новости, 05.06.2022

Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) Инесса Либиня-Эгнер (Латвия) и Пьер-Ален Фридез (Швейцария) посетят с визитом Молдавию... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T16:55

2022-06-05T16:55

2022-06-05T16:56

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) Инесса Либиня-Эгнер (Латвия) и Пьер-Ален Фридез (Швейцария) посетят с визитом Молдавию в период 6-9 июня, сообщается на сайте молдавского парламента."Визит будет носить ознакомительный характер. Тем не менее, у делегации запланированы встречи со спикером, президентом, премьером, членами правительства и главой Гагаузской автономии. Круг обсуждаемых вопросов будет широким – от реформ в сфере юстиции, до соблюдения прав национальных меньшинств в республике и положения дел со свободой слова в СМИ", - сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе молдавского парламента.На сайте законодательного собрания также отмечается, что у делегации ПAСЕ запланированы дискуссии с лидерами и представителями политических фракций в парламенте."Содокладчики задокументируют темы, связанные с функционированием демократических институтов в нашей стране, реформами в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, а также о влиянии военных действий на Украине", - подчеркивается в пресс-релизе для СМИ.В парламенте Молдавии добавили, что делегация встретится с народным адвокатом, председателем Совета телерадиовещания, представителями дипломатического корпуса и международных организаций, а также с гражданскими активистами.

https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793254503.html

https://ria.ru/20220601/gaz-1792466532.html

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в мире, молдавия