https://ria.ru/20220605/pase-1793295961.html
Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе
Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе - РИА Новости, 05.06.2022
Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) Инесса Либиня-Эгнер (Латвия) и Пьер-Ален Фридез (Швейцария) посетят с визитом Молдавию... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T16:55
2022-06-05T16:55
2022-06-05T16:56
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) Инесса Либиня-Эгнер (Латвия) и Пьер-Ален Фридез (Швейцария) посетят с визитом Молдавию в период 6-9 июня, сообщается на сайте молдавского парламента."Визит будет носить ознакомительный характер. Тем не менее, у делегации запланированы встречи со спикером, президентом, премьером, членами правительства и главой Гагаузской автономии. Круг обсуждаемых вопросов будет широким – от реформ в сфере юстиции, до соблюдения прав национальных меньшинств в республике и положения дел со свободой слова в СМИ", - сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе молдавского парламента.На сайте законодательного собрания также отмечается, что у делегации ПAСЕ запланированы дискуссии с лидерами и представителями политических фракций в парламенте."Содокладчики задокументируют темы, связанные с функционированием демократических институтов в нашей стране, реформами в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, а также о влиянии военных действий на Украине", - подчеркивается в пресс-релизе для СМИ.В парламенте Молдавии добавили, что делегация встретится с народным адвокатом, председателем Совета телерадиовещания, представителями дипломатического корпуса и международных организаций, а также с гражданскими активистами.
https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793254503.html
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в мире, молдавия
16:55 05.06.2022 (обновлено: 16:56 05.06.2022)
Содокладчики ПАСЕ посетят Молдавию на следующей неделе
Содокладчики ПАСЕ из Латвии и Швейцарии посетят Молдавию на следующей неделе
КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости.
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу (ПАСЕ) Инесса Либиня-Эгнер (Латвия) и Пьер-Ален Фридез (Швейцария) посетят с визитом Молдавию в период 6-9 июня, сообщается
на сайте молдавского парламента.
"Визит будет носить ознакомительный характер. Тем не менее, у делегации запланированы встречи со спикером, президентом, премьером, членами правительства и главой Гагаузской автономии. Круг обсуждаемых вопросов будет широким – от реформ в сфере юстиции, до соблюдения прав национальных меньшинств в республике и положения дел со свободой слова в СМИ", - сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе молдавского парламента.
На сайте законодательного собрания также отмечается, что у делегации ПAСЕ запланированы дискуссии с лидерами и представителями политических фракций в парламенте.
"Содокладчики задокументируют темы, связанные с функционированием демократических институтов в нашей стране, реформами в сфере правосудия и борьбы с коррупцией, а также о влиянии военных действий на Украине", - подчеркивается в пресс-релизе для СМИ.
В парламенте Молдавии
добавили, что делегация встретится с народным адвокатом, председателем Совета телерадиовещания, представителями дипломатического корпуса и международных организаций, а также с гражданскими активистами.