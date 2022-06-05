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Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/panika-1793214177.html
Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP
Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP - РИА Новости, 05.06.2022
Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP
Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:31
2022-06-05T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
евросоюз
дэвид игнатиус
джо байден
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.В итоге на этой неделе европейским лидерам "вроде удалось взять себя в руки" и ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, россия, евросоюз, дэвид игнатиус, джо байден
03:31 05.06.2022 (обновлено: 09:25 05.06.2022)
 
Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP

WP: Байден столкнулся с паникой у лидеров Евросоюза из-за успехов России в Донбассе

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.
По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.

"Самой неотложной задачей для Байдена стала необходимость успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта", — написал Игнатиус.

В итоге на этой неделе европейским лидерам "вроде удалось взять себя в руки" и ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
01:39Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЕвросоюзДэвид ИгнатиусДжо Байден
 
 
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