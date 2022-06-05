https://ria.ru/20220605/panika-1793214177.html

Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP

Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP - РИА Новости, 05.06.2022

Байден столкнулся с паникой среди лидеров ЕС из-за успехов России, пишет WP

Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T03:31

2022-06-05T03:31

2022-06-05T09:25

специальная военная операция на украине

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евросоюз

дэвид игнатиус

джо байден

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену пришлось бороться с паникой среди европейских союзников Штатов, которые стремятся любой ценой завершить кризис на Украине, заявил в статье в Washington Post колумнист Дэвид Игнатиус.По его словам, к этому привели успехи российских войск на поле боя, которые вызвали беспокойство и у президента США.В итоге на этой неделе европейским лидерам "вроде удалось взять себя в руки" и ввести запрет на импорт российской нефти морским путем, а Германия согласилась предоставить Киеву средства ПВО и танки, добавил эксперт.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220605/psikhika-1793210877.html

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в мире, украина, сша, россия, евросоюз, дэвид игнатиус, джо байден