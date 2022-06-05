https://ria.ru/20220605/ospa-1793275695.html
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах - РИА Новости, 05.06.2022
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:31
2022-06-05T14:31
2022-06-05T14:31
в мире
воз
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 5 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах.Согласно заявлению ВОЗ, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ"."Это представляет собой увеличение на 523 лабораторно подтвержденных случая (+203%) с момента сообщения о вспышке заболевания от 29 мая, когда было зарегистрировано в общей сложности 257 случаев", - сообщили в организации.Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран.Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный.Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.
https://ria.ru/20220602/leningrad-1792653280.html
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в мире, воз, коронавирус covid-19, оспа обезьян
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах
Число людей, заразившихся оспой обезьян, приблизилось к 800 в 27 странах, сообщила ВОЗ
ЦЮРИХ, 5 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах.
Согласно заявлению ВОЗ
, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ".
"Это представляет собой увеличение на 523 лабораторно подтвержденных случая (+203%) с момента сообщения о вспышке заболевания от 29 мая, когда было зарегистрировано в общей сложности 257 случаев", - сообщили в организации.
Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран.
Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный.
Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.