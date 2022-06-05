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Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах - РИА Новости, 05.06.2022
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Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах - РИА Новости, 05.06.2022
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:31
2022-06-05T14:31
в мире
воз
коронавирус covid-19
оспа обезьян
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ЦЮРИХ, 5 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах.Согласно заявлению ВОЗ, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ"."Это представляет собой увеличение на 523 лабораторно подтвержденных случая (+203%) с момента сообщения о вспышке заболевания от 29 мая, когда было зарегистрировано в общей сложности 257 случаев", - сообщили в организации.Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран.Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный.Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.
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в мире, воз, коронавирус covid-19, оспа обезьян
14:31 05.06.2022
 
Число заразившихся оспой обезьян приблизилось к 800 в 27 странах

Число людей, заразившихся оспой обезьян, приблизилось к 800 в 27 странах, сообщила ВОЗ

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 5 июн - РИА Новости. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 780 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей, заражения выявлены в 27 неэндемичных странах.
Согласно заявлению ВОЗ, с 13 мая по 2 июня организация получила сведения о "780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян из 27 государств-членов в четырех регионах ВОЗ".
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"Это представляет собой увеличение на 523 лабораторно подтвержденных случая (+203%) с момента сообщения о вспышке заболевания от 29 мая, когда было зарегистрировано в общей сложности 257 случаев", - сообщили в организации.
Отмечается, что, по данным на 2 июня, в неэндемичных странах не зафиксировано смертей, связанных с оспой обезьян, однако продолжают поступать сообщения о летальных исходах из эндемичных стран.
Как подчеркнули в ВОЗ, сейчас риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный.
Организация сообщила о разработке руководства для поддержки государств-членов ВОЗ в сфере эпиднадзора, лабораторной диагностики и тестирования, в расследовании случаев оспы обезьян и отслеживании контактов, а также вакцинации и иммунизации.
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В миреВОЗКоронавирус COVID-19Оспа обезьян
 
 
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