https://ria.ru/20220605/obstrel-1793278169.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска c разницей в пять минуть обстреляли Донецк и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:48

2022-06-05T14:48

2022-06-05T15:15

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска c разницей в пять минуть обстреляли Донецк и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 14:20 украинские силовики открыли огонь по Горловке со стороны Курдюмовки, выпустив восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Пять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка — 20 ракет из БМ-21 "Град" со стороны Авдеевки.Еще через десять минут обстрел возобновился: по Горловке выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов, по Донецку — десять ракет из "Града". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/donbass-1793274238.html

https://ria.ru/20220605/donbass-1793263271.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка, донецк (днр), сцкк, стирол