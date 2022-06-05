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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.06.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска c разницей в пять минуть обстреляли Донецк и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:48
2022-06-05T15:15
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
горловка
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска c разницей в пять минуть обстреляли Донецк и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 14:20 украинские силовики открыли огонь по Горловке со стороны Курдюмовки, выпустив восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Пять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка — 20 ракет из БМ-21 "Град" со стороны Авдеевки.Еще через десять минут обстрел возобновился: по Горловке выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов, по Донецку — десять ракет из "Града". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/donbass-1793274238.html
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донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка, донецк (днр), сцкк, стирол
14:48 05.06.2022 (обновлено: 15:15 05.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" и выпустили восемь снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска c разницей в пять минуть обстреляли Донецк и Горловку, заявило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, в 14:20 украинские силовики открыли огонь по Горловке со стороны Курдюмовки, выпустив восемь снарядов калибра 122 миллиметра. Пять минут спустя обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка — 20 ракет из БМ-21 "Град" со стороны Авдеевки.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
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Еще через десять минут обстрел возобновился: по Горловке выпустили шесть 122-миллиметровых снарядов, по Донецку — десять ракет из "Града".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецк (ДНР)СЦККСтирол
 
 
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