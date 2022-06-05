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В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница - РИА Новости, 05.06.2022
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В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница - РИА Новости, 05.06.2022
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница
Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:21
2022-06-05T09:28
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский. В результате ночного обстрела повреждения получили больница, школа и 2 детсада", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:21 05.06.2022 (обновлено: 09:28 05.06.2022)
 
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница

В результате ночного обстрела Гольмовского в ДНР повреждены два детсада, школа и больница

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский. В результате ночного обстрела повреждения получили больница, школа и 2 детсада", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Шахтер возле административного здания, пострадавшего в результате обстрела ВСУ шахты имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 09:25Специальная военная операция на Украине
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В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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