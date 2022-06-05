https://ria.ru/20220605/obstrel-1793229931.html
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница - РИА Новости, 05.06.2022
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница
Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:21
2022-06-05T09:21
2022-06-05T09:28
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский. В результате ночного обстрела повреждения получили больница, школа и 2 детсада", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:21 05.06.2022 (обновлено: 09:28 05.06.2022)
В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница
В результате ночного обстрела Гольмовского в ДНР повреждены два детсада, школа и больница