https://ria.ru/20220605/obstrel-1793229931.html

В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница

В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница - РИА Новости, 05.06.2022

В результате обстрела Гольмовского в ДНР повреждены школа и больница

Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:21

2022-06-05T09:21

2022-06-05T09:28

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Больница, школа и два детсада повреждены в результате ночного обстрела поселка Гольмовский украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли поселок Гольмовский. В результате ночного обстрела повреждения получили больница, школа и 2 детсада", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220605/donbass-1793230455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины