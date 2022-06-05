Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили девять снарядов по Михайловке
© AP Photo / Bernat ArmangueВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Bernat Armangue
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска в 5.55 обстреляли населенный пункт Михайловка, выпустив девять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 05.55 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 9 снарядов калибром 122 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.