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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/obstrel-1793208917.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив восемь снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T00:06
2022-06-05T00:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив восемь снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
00:06 05.06.2022 (обновлено: 00:15 05.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив восемь снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", — говорится в заявлении.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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