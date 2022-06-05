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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив восемь снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T00:06

2022-06-05T00:06

2022-06-05T00:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР, выпустив восемь снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)