https://ria.ru/20220605/norilsk-1793275265.html
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа - РИА Новости, 05.06.2022
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа
Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:27
2022-06-05T14:27
2022-06-05T14:37
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НОРИЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".Ранее в компании "Норникель" рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет."Проветривание уже завершено... В течение часа рудник заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В прокуратуре Красноярского края отмечают, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский"."Предварительно установлено, что возгорание произошло в связи с коротким замыканием электрооборудования в моторном отсеке ПДМ (погрузочно-доставочная машина)", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220525/zadymlenie-1790728193.html
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происшествия, россия, норильск, красноярский край, норильский никель
14:27 05.06.2022 (обновлено: 14:37 05.06.2022)
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа
Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновит работу в течение часа