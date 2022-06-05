https://ria.ru/20220605/norilsk-1793275265.html

Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа

Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа - РИА Новости, 05.06.2022

Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа

Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:27

2022-06-05T14:27

2022-06-05T14:37

происшествия

россия

норильск

красноярский край

норильский никель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150778/14/1507781435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f52b6b7e560ac9bab9ff1802cdb83b99.jpg

НОРИЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".Ранее в компании "Норникель" рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет."Проветривание уже завершено... В течение часа рудник заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В прокуратуре Красноярского края отмечают, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский"."Предварительно установлено, что возгорание произошло в связи с коротким замыканием электрооборудования в моторном отсеке ПДМ (погрузочно-доставочная машина)", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220525/zadymlenie-1790728193.html

россия

норильск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, норильск, красноярский край, норильский никель