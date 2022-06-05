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Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа - РИА Новости, 05.06.2022
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Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа - РИА Новости, 05.06.2022
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа
Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:27
2022-06-05T14:37
происшествия
россия
норильск
красноярский край
норильский никель
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НОРИЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".Ранее в компании "Норникель" рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет."Проветривание уже завершено... В течение часа рудник заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В прокуратуре Красноярского края отмечают, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский"."Предварительно установлено, что возгорание произошло в связи с коротким замыканием электрооборудования в моторном отсеке ПДМ (погрузочно-доставочная машина)", - указывается в сообщении.
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россия
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происшествия, россия, норильск, красноярский край, норильский никель
14:27 05.06.2022 (обновлено: 14:37 05.06.2022)
 
Рудник в Норильске возобновит работу в течение часа

Рудник в Норильске, где произошло задымление, возобновит работу в течение часа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНадеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель"
Надеждинский металлургический завод ГМК Норильский никель - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Надеждинский металлургический завод ГМК "Норильский никель". Архивное фото
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НОРИЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Рудник "Комсомольский" в Норильске, где произошло задымление техники, как предполагается, возобновит работу в течение часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норникеля".
Ранее в компании "Норникель" рассказали, что на руднике "Комсомольский" произошло задымление в моторном отсеке погрузочно-доставочной машины (ПДМ), персонал эвакуировали, информации о наличии пострадавших нет.
"Проветривание уже завершено... В течение часа рудник заработает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Красноярского края отмечают, что организована проверка "в связи с пожаром на горизонте -471 м рудника "Комсомольский".
"Предварительно установлено, что возгорание произошло в связи с коротким замыканием электрооборудования в моторном отсеке ПДМ (погрузочно-доставочная машина)", - указывается в сообщении.
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