https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html

"Бегство с препятствиями". Справятся ли зарубежные нефтяники без России

"Бегство с препятствиями". Справятся ли зарубежные нефтяники без России - РИА Новости, 05.06.2022

"Бегство с препятствиями". Справятся ли зарубежные нефтяники без России

Европейские и американские нефтегазовые компании вынуждены уходить с российского рынка — в условиях санкций они теряют огромные деньги. Но продать активы... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:01

экономика

цены на нефть

антон силуанов

россия

китай

индия

bp plc.

роснефть

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Европейские и американские нефтегазовые компании вынуждены уходить с российского рынка — в условиях санкций они теряют огромные деньги. Но продать активы непросто. Между тем отечественной нефтедобывающей отраслью заинтересовались китайские и индийские инвесторы. Чего лишаются западные энергетические гиганты и что получит Россия — разбиралось РИА Новости.Миллиардные потериКак посчитали в издании Wood Mackenzie, инвестиции зарубежных энергетических компаний в первом квартале 2022-го в России обесценились более чем на 40 миллиардов долларов. В мае англо-голландская Shell завершила сделку с "Лукойлом" по продаже российской "дочки", в том числе завода по производству смазочных материалов в Торжке и всей сети фирменных автозаправок. Следом норвежская Equinor передала "Роснефти" доли в четырех проектах.Потери от таких рокировок велики: компании лишаются не только потенциальной прибыли, но и доступа к российскому сырью. Поэтому не все игроки спешат расставаться с активами. К тому же покупателей найти не так просто.Первыми об уходе заговорили в британской BP — в начале марта сообщили, что покидают три совместных предприятия в России и продают 19,75 процента доли в "Роснефти". Однако до сих пор этого не произошло. И понятно: по данным Wood Mackenzie, в случае завершения сделки убытки составят 25,5 миллиарда долларов. При этом компания продолжает исполнять обязательства по долгосрочным контрактам.В Shell потери скромнее: 3,9 миллиарда долларов. В России у корпорации были не только завод и заправочные станции — она по-прежнему участвует в проекте по добыче СПГ "Сахалин-2". По данным FT, старейший в Европе энергетический холдинг ведет переговоры о продаже своей доли, но предлагаемые покупателями условия один из источников называет кошмарными.Американская ExxonMobil оценила убытки от выхода из нефтегазового проекта "Сахалин-1" в 3,4 миллиарда долларов. Ее доля в совместном предприятии — 30 процентов. Столько же у японской Marubeni Group. Впрочем, она о продаже пакета пока не объявляла. "По возможности будем вести диалог о прекращении существующих контрактов", — все, что говорят в компании.В ExxonMobil планы более определенные: там ищут покупателя активов. В апреле в концерне уточнили, что он может полностью уйти из страны до конца июня.Французская TotalEnergies объявила, что уже потеряла 4,1 миллиарда долларов — из-за санкций Евросоюза, которые запрещают экспорт технологий по сжижению природного газа. Участие компании в проекте "Арктик СПГ 2" может существенно снизиться во втором квартале, пишет Bloomberg. Но из проекта она пока не вышла. Кроме того, TotalEnergies имеет почти 20 процентов в ПАО "Новатэк", столько же — в заводе "Ямал СПГ", и десять процентов — в "Тернефтегазе".Однако, похоже, настроены французы скептически. "Потери в четыре миллиарда показывают, что российская страница для TotalEnergies может закрыться", — утверждают в холдинге. Кроме того, заявляют, что не будут делать новых инвестиций в стране. Также компания намерена до конца года полностью отказаться от российских нефтепродуктов.В свою очередь, итальянская Eni ищет покупателя на 50 процентов в газопроводе "Голубой поток", доставляющем топливо из России в Турцию. Однако о сделке пока тоже не объявляли.Полностью свернула бизнес в России только Equinor. Списав активы, она лишилась 1,08 миллиарда долларов.Восточный базарВсе эти компании ищут покупателей в Азии. Дело в том, что у российских холдингов нет необходимости приобретать их доли. Главное, что привлекало отечественный нефтегазовый сектор в западных инвесторах — технологии. А с их уходом экспорт новых идей прекратится.Кроме того, избавляются от "токсичных" активов с дисконтом, а уступка их россиянам по заниженной цене наверняка не понравится западной общественности. Потенциальными инвесторами остаются страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям."Например, второй по величине миноритарный пакет в "Роснефти" после BP принадлежит катарскому QIA (18,46%), который может претендовать на увеличение доли в активах. Но вряд ли там на это пойдут: компания ощущает давление стран, объявивших санкции России, — объясняет Иван Петров, профессор Финансового университета. — Наиболее правильное решение — переговоры с инвесторами из Индии и Китая, чтобы удовлетворить и британскую сторону".Так, Shell начала диалог с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec. Однако, по данным западных СМИ, покупатели просят большую скидку. Кроме того, для заключения сделки может потребоваться подписание специального соглашения между Россией и КНР. По другим данным, переговоры с китайцами приостановились и концерн пытается взаимодействовать с группой индийских компаний, в том числе с Gail и государственным ONGC Videsh.Правительство Индии попросило эти холдинги рассмотреть покупку и других активов — у BP и ExxonMobil, сообщает индийская Economic Times. Их доли рассчитывают получить по сниженным ценам "с учетом связанных рисков" — санкции могут помешать поставлять в страну нефть и газ.Вероятность контракта велика, а логика ясна: ONGC уже владеет 20 процентами в проекте "Сахалин-1". Правда, эксперты считают, что деньги на дорогостоящий пакет акций BP найдутся разве что в Китае, который тоже интересуется сделкой.Надо сказать, что Китай и Индия значительно увеличили импорт российских углеводородов. Причина — дисконт около 20 процентов после введения западных ограничений. По данным аналитиков агентства Kpler, на борту танкеров, следующих в Азию, сейчас рекордный объем нефти. Еженедельно туда доставляют 75 миллионов баррелей — почти в три раза больше, чем до военной спецоперации России.Пекин хочет и большего: Bloomberg пишет о потенциальном интересе КНР к акциям "Газпрома". Однако "не факт, что сделка состоится". Поэтому нельзя исключать, что китайским энергетическим гигантам достанется доля уходящих западных игроков.Рисковый уходРоссия, несмотря на западные санкции, в 2022-м заработает на экспорте нефти и газа даже больше, чем годом ранее. По расчетам Bloomberg — 320 миллиардов долларов. Интересно, что в Москве прогнозы более скептические. Министр финансов Антон Силуанов в апреле предупреждал, что добыча нефти в России может сократиться на 17 процентов — до уровня 2003-го. Но похоже, этого не произойдет, поскольку удалось перенаправить потоки в Азию.Поставки в Европу и США снизились на 1,2 миллиона баррелей в сутки, но в Индию, Китай и Турцию выросли — на 730, 400 и 180 тысяч соответственно. В апреле, по данным МЭА, общий экспорт российской нефти практически вернулся к февральским показателям. Майские цифры могут оказаться еще выше — благодаря контрактам с Индией: прирост экспорта за месяц составил 300 процентов.Вместе с тем цены на энергоносители в Европе растут из-за сокращения российских поставок. С уходом из России крупных игроков Старый Свет недополучит значительные объемы углеводородов. По данным опрошенных РИА Новости аналитиков, в суммарных запасах BP доля "Роснефти" составляла около 47 процентов, в структуре прибыли за прошлый год — приблизительно треть. С учетом перспективных совместных проектов в Восточной Сибири, в ближайшие годы эти цифры могли бы вырасти. На Западе уход концерна из России встретили неоднозначно: на фоне агрессивных заявлений политиков эксперты рынка не восторге. "Когда вы владеете 20 процентами одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, вы не просто рядовой акционер, — пишет Лорн Стокман, директор Oil Change International. — Обычные люди смотрят и понимают: вы работали последние 30 с лишним лет, чтобы развивать российскую нефтяную промышленность — больше, чем любая транснациональная корпорация. Это огромная ответственность"."Уходящие из России компании начинают искать ресурсы в Африке, Латинской Америке и других регионах, чтобы заменить российскую нефть. Но там игроки могут повторить прежние ошибки", — добавляет Стокман.Он имеет в виду события вековой давности, когда британские и американские компании столкнулись в Латинской Америке с разгулом коррупции и криминала, а в Мексике — еще и с принудительной национализацией скважин. Есть и другие трудности: в некоторых государствах Центральной Африки группы боевиков время от времени берут европейских нефтяников в заложники.Статус квоВпрочем, уход столь крупных игроков невыгоден обеим сторонам. Отечественный энергетический сектор во многом зависит от западных технологий. В 2020-м доля зарубежного оборудования и услуг в отрасли составляла 40 процентов. В добыче нефти на шельфе — 75 процентов. Технологические пробелы заполнить очень сложно."Создание полного спектра российских аналогов вряд ли возможно в среднесрочной перспективе: за последние восемь лет мы сумели сократить долю импортного оборудования и услуг лишь на 20 процентов", — подчеркивает Евгений Лашков, генеральный директор инвестиционной компании ООО "АБЦ". По его мнению, выходом станет использование либо азиатских разработок, либо ресурсов параллельного импорта.Многие технологии и оборудование уже ограничены санкциями — по глубоководному шельфу и Арктике запреты действуют с 2014-го, добавляет директор Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.По мнению Ивана Петрова, на Западе понимают, сколько денег способно принести сочетание западных технологий и мощной российской сырьевой базы. Поэтому аналитик допускает, что за санкциями скрывается не только геополитическая, но и конкурентная борьба. "Мы видим, что "Роснефть" и ВР — это уникальный высокотехнологический бизнес-тандем, имеющий преимущества перед иными транснациональными корпорациями. Это может нравиться не всем из них", — обращает внимание Петров.Однако у наблюдателей складывается впечатление, что BP и другие игроки с серьезными долями в прибыльных проектах на самом деле не стремятся покидать Россию. "Реальный выход произошел либо по мелким активам, либо по разработкам, в которые еще сильно не вкладывались. Компании сделали громкие политические заявления, но не более того, — говорит Алексей Гривач. — Например, участие Shell в "Сахалине-2" — один из лучших проектов в структуре компании по показателям маржинальности".В интересах российского нефтегазового сектора, считают аналитики, поддерживать статус кво и не совершать резких движений по изгнанию зарубежных партнеров.Опять же, сто лет назад западные компании уже уходили из России — когда большевики национализировали скважины Кавказа и Каспия. В Standard Oil of New Jersey (нынешняя ExxonMobil) тогда заявили, что больше не хотят "иметь дело с этими русскими". Но позже иностранцы вернулись — пусть и не сразу. Оказалось, бросать такой рынок для них очень невыгодно.

https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html

https://ria.ru/20220410/neft-1782338836.html

россия

китай

индия

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Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

экономика, цены на нефть, антон силуанов, россия, китай, индия, bp plc., роснефть, shell, ямал спг, голубой поток, exxon mobil