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СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми

СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми

Французский наемник, погибший в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками, пишет издание... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T00:26

2022-06-05T00:26

2022-06-05T00:26

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ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Французский наемник, погибший в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками, пишет издание Libération.В пятницу французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине. Мужчина приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск. По информации СМИ, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Позднее МИД Франции подтвердил гибель соотечественника.Как сообщает Libération, погибшим является 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировки.Отмечается, что с вечера пятницы информация о гибели Блерио активно циркулирует в группах французских ультраправых сил в соцсетях. Так, одна из групп в своём Telegram-канале опубликовала фото погибшего, раскрыв его личность. Группа называет Блерио "французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами".Кроме того, в соцсетях есть фото, где французский наемник позирует с фашистским приветствием.

https://ria.ru/20220603/naemnik-1792902008.html

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