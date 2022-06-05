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СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми - РИА Новости, 05.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220605/naemnik-1793209404.html
СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми
СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми - РИА Новости, 05.06.2022
СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми
Французский наемник, погибший в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками, пишет издание... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T00:26
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
мид франции‎
франция
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ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Французский наемник, погибший в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками, пишет издание Libération.В пятницу французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине. Мужчина приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск. По информации СМИ, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Позднее МИД Франции подтвердил гибель соотечественника.Как сообщает Libération, погибшим является 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировки.Отмечается, что с вечера пятницы информация о гибели Блерио активно циркулирует в группах французских ультраправых сил в соцсетях. Так, одна из групп в своём Telegram-канале опубликовала фото погибшего, раскрыв его личность. Группа называет Блерио "французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами".Кроме того, в соцсетях есть фото, где французский наемник позирует с фашистским приветствием.
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украина
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в мире, украина, харьков, мид франции‎, франция, париж
00:26 05.06.2022
 
СМИ: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми

Libération: убитый на Украине французский наемник мог быть связан с ультраправыми

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Французский наемник, погибший в начале июня в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками, пишет издание Libération.
В пятницу французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине. Мужчина приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск. По информации СМИ, он получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом. Позднее МИД Франции подтвердил гибель соотечественника.
Как сообщает Libération, погибшим является 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио, который мог быть связан с французскими ультраправыми группировки.
Отмечается, что с вечера пятницы информация о гибели Блерио активно циркулирует в группах французских ультраправых сил в соцсетях. Так, одна из групп в своём Telegram-канале опубликовала фото погибшего, раскрыв его личность. Группа называет Блерио "французским легионером, который всю жизнь боролся с большевизмом и антифашистами".
Кроме того, в соцсетях есть фото, где французский наемник позирует с фашистским приветствием.
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3 июня, 14:26Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковМИД Франции‎ФранцияПариж
 
 
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