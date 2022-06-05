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Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади - РИА Новости, 05.06.2022
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Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади
Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади - РИА Новости, 05.06.2022
Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади
В рамках проекта конного похода Полюс Холода – Москва зарегистрирована общественная организация, в планах открытие музея якутской лошади, который будет не менее РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:06
2022-06-05T17:06
общество
владимир федоров
москва
курган
челябинск
русское географическое общество
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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. В рамках проекта конного похода Полюс Холода – Москва зарегистрирована общественная организация, в планах открытие музея якутской лошади, который будет не менее интересен, чем музей мамонта, заявил автор и участник Дугуйдан Винокуров на канале в Telegram.По словам Винокурова, он выехал из города Курган. Позади свыше 9 тысяч километров пути, до Москвы осталось 2 тысячи километров. Следующий пункт остановки – город Челябинск.В Кургане всадника и его сопровождающих на авто встретили тепло, Курганское отделение Русского географического общества провело пресс-конференцию, сняли сюжет, провели экскурсию по городу."Постпредство республики из Москвы отправили машину, теперь у меня два авто сопровождения. Ещё одна хорошая новость - мы с Владимиром Фёдоровым зарегистрировали общественную организацию "Алгыс айан", приглашаю всех, кто хочет вступить в организацию. В планах также открыть музей якутской лошади. Я уверен, что это будет не менее интересный музей, чем музей мамонта... Призываю всех коневодов республики оставлять пожелания и предложения. Наверняка есть интересные экспонаты. В общем, открыт идеям, предложениям", - отметил он.Ранее Винокуров рассказал о том, что на якутских лошадях пересек границу Курганской области, до конца путешествия осталось 2400 километров.Путешествие двух коневодов с Полюса холода (село Ючюгэй Оймяконского улуса Якутии) на лошадях якутской породы до Москвы началось в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного.Проект посвящен 100-летию Якутской АССР. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе Холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше +30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной.
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общество, владимир федоров, москва, курган, челябинск, русское географическое общество
17:06 05.06.2022
 
Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади

Участник похода с Полюса Холода до Москвы Винокуров намерен открыть музей якутской лошади

© Фото : UnarovMVТабун якутских лошадей
Табун якутских лошадей - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© Фото : UnarovMV
Табун якутских лошадей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. В рамках проекта конного похода Полюс Холода – Москва зарегистрирована общественная организация, в планах открытие музея якутской лошади, который будет не менее интересен, чем музей мамонта, заявил автор и участник Дугуйдан Винокуров на канале в Telegram.
По словам Винокурова, он выехал из города Курган. Позади свыше 9 тысяч километров пути, до Москвы осталось 2 тысячи километров. Следующий пункт остановки – город Челябинск.
Остров Кильдин в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 21:22
РГО и Минобороны проведут "генеральную уборку" двух островов в Арктике
В Кургане всадника и его сопровождающих на авто встретили тепло, Курганское отделение Русского географического общества провело пресс-конференцию, сняли сюжет, провели экскурсию по городу.
"Постпредство республики из Москвы отправили машину, теперь у меня два авто сопровождения. Ещё одна хорошая новость - мы с Владимиром Фёдоровым зарегистрировали общественную организацию "Алгыс айан", приглашаю всех, кто хочет вступить в организацию. В планах также открыть музей якутской лошади. Я уверен, что это будет не менее интересный музей, чем музей мамонта... Призываю всех коневодов республики оставлять пожелания и предложения. Наверняка есть интересные экспонаты. В общем, открыт идеям, предложениям", - отметил он.
Ранее Винокуров рассказал о том, что на якутских лошадях пересек границу Курганской области, до конца путешествия осталось 2400 километров.
Путешествие двух коневодов с Полюса холода (село Ючюгэй Оймяконского улуса Якутии) на лошадях якутской породы до Москвы началось в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного.
Проект посвящен 100-летию Якутской АССР. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе Холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше +30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной.
Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.

Весенний фестиваль цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
1 из 5

Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.

Посетитель у цветущих тюльпанов на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
2 из 5

Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.

Посетители рассматривают цветы магнолии на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
3 из 5

В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.

Весенний фестиваль цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
4 из 5

Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!

Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).

Дети в Тропической пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ Аптекарский огород в Москве
5 из 5

Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!

Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 5

Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 5

Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 5

В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 5

Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 5

Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!

Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
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