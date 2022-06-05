https://ria.ru/20220605/muzey-1793299259.html

Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади

Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади - РИА Новости, 05.06.2022

Участник похода с Полюса Холода намерен открыть музей якутской лошади

В рамках проекта конного похода Полюс Холода – Москва зарегистрирована общественная организация, в планах открытие музея якутской лошади, который будет не менее РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:06

2022-06-05T17:06

2022-06-05T17:06

общество

владимир федоров

москва

курган

челябинск

русское географическое общество

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ЯКУТСК, 5 июн – РИА Новости. В рамках проекта конного похода Полюс Холода – Москва зарегистрирована общественная организация, в планах открытие музея якутской лошади, который будет не менее интересен, чем музей мамонта, заявил автор и участник Дугуйдан Винокуров на канале в Telegram.По словам Винокурова, он выехал из города Курган. Позади свыше 9 тысяч километров пути, до Москвы осталось 2 тысячи километров. Следующий пункт остановки – город Челябинск.В Кургане всадника и его сопровождающих на авто встретили тепло, Курганское отделение Русского географического общества провело пресс-конференцию, сняли сюжет, провели экскурсию по городу."Постпредство республики из Москвы отправили машину, теперь у меня два авто сопровождения. Ещё одна хорошая новость - мы с Владимиром Фёдоровым зарегистрировали общественную организацию "Алгыс айан", приглашаю всех, кто хочет вступить в организацию. В планах также открыть музей якутской лошади. Я уверен, что это будет не менее интересный музей, чем музей мамонта... Призываю всех коневодов республики оставлять пожелания и предложения. Наверняка есть интересные экспонаты. В общем, открыт идеям, предложениям", - отметил он.Ранее Винокуров рассказал о том, что на якутских лошадях пересек границу Курганской области, до конца путешествия осталось 2400 километров.Путешествие двух коневодов с Полюса холода (село Ючюгэй Оймяконского улуса Якутии) на лошадях якутской породы до Москвы началось в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного.Проект посвящен 100-летию Якутской АССР. Цель проекта - доказать всему миру, что лошади якутской породы уникальны. На Полюсе Холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе, добывают еду из-под снега. А летом, когда в Якутии бывает выше +30 градусов, эти животные легко переживают сильный зной.

https://ria.ru/20220527/rgo-1791329156.html

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общество, владимир федоров, москва, курган, челябинск, русское географическое общество