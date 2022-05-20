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Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде" - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
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Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"
Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде" - РИА Новости, 20.05.2022
Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" до 5 июня проходит XXI Весенний фестиваль цветов. О том, что посмотреть на одном из самых ярких, фееричных и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:38
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" до 5 июня проходит XXI Весенний фестиваль цветов. О том, что посмотреть на одном из самых ярких, фееричных и красивых событий в мае Москве, — в фотоленте РИА Новости.
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15:38 20.05.2022 (обновлено: 16:33 20.05.2022)
 
Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"

Опубликованы яркие кадры с Весеннего фестиваля цветов в "Аптекарском огороде" в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" до 5 июня проходит XXI Весенний фестиваль цветов. О том, что посмотреть на одном из самых ярких, фееричных и красивых событий в мае Москве, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.

Весенний фестиваль цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
1 из 5

Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.

Посетитель у цветущих тюльпанов на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
2 из 5

Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.

Посетители рассматривают цветы магнолии на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
3 из 5

В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.

Весенний фестиваль цветов в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород
4 из 5

Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!

Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).

Дети в Тропической пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ Аптекарский огород в Москве
5 из 5

Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!

Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
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