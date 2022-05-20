Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"

Опубликованы яркие кадры с Весеннего фестиваля цветов в "Аптекарском огороде" в Москве
Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.
Фестиваль стартовал 9 апреля и продлится до 5 июня. В течение этого времени можно увидеть рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, множество первоцветов, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы. А также рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу.
Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.
Пик цветения тюльпанов приходится на День Победы и длится еще пару недель.
В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.
В мае распускаются экзотические и теплолюбивые магнолии, успешно зимующие в саду благодаря умелому уходу и микроклимату.
Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.
Сейчас многие специально приходят полюбоваться на сакуру. В "Аптекарском огороде" целых три ее вида: Саржента (сахалинская), ниппонская (курильская) и вишня пильчатая. И это не считая других многочисленных сортов. Кроме того, в саду растет настоящая сакура из Японии, привезенная прямо со склонов горы Фудзиямы.
Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!
Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).
Еще стоит посетить пальмовую, субтропическую, суккулентную и викторную оранжереи. Там коллекции орхидей, хищных растений, кактусов. И гигантский тропический бассейн с кувшинками и "Подводными садами". Дети в восторге!
Стоимость входного билета — от 300 рублей (для взрослого).