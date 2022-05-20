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Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"

Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде" - РИА Новости, 20.05.2022

Райский сад: весенний фестиваль цветов в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" до 5 июня проходит XXI Весенний фестиваль цветов. О том, что посмотреть на одном из самых ярких, фееричных и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:38

2022-05-20T15:38

2022-05-20T16:33

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" до 5 июня проходит XXI Весенний фестиваль цветов. О том, что посмотреть на одном из самых ярких, фееричных и красивых событий в мае Москве, — в фотоленте РИА Новости.

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