https://ria.ru/20220605/moskva-1793286501.html
Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек
Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек - РИА Новости, 05.06.2022
Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек
Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:57
2022-06-05T15:57
2022-06-05T15:57
денис проценко
алексей свет
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Проект "Здоровая Москва" – это целая экосистема здорового образа жизни. Сегодня мы запускаем масштабный лекторий – 10 встреч-дискуссий на тему заботы о здоровье. На первой такой дискуссии сегодня Денис Проценко и Алексей Свет обсудят, как слушать и слышать свой организм. Помочь в этом, конечно, могут наши павильоны здоровья. За почти месяц их работы проверить здоровье к нам пришли более 60 тысяч человек – то есть примерно по 3 тысячи в день. Почти 50 тысяч посетителей павильонов были направлены на дополнительные обследования. 90% посетителей смогли пройти допобследования сразу в павильоне", - сказала Ракова журналистам.По ее словам, некоторых из посетителей направили на дальнейшие обследования в поликлиники и другие медорганизации. Всего направление бесплатно продолжить осмотр за пределами павильона получили 13 тысяч человек. Почти 500 из них – в центр дерматовенерологии и косметологии, больше 2 тысяч – в научно-практический центр наркологии. И три человека были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи провериться на онкологию."Хорошо, что мы выявили необходимость в дополнительных исследованиях уже сейчас – возможно, врачи заподозрили какие-то отклонения или риски для здоровья в будущем. Своевременная диагностика и лечение снизят риск развития серьезных заболеваний. Для этого программа и работает: чтобы помочь людям быстро и бесплатно узнать о возможных угрозах для своего здоровья в будущем", - добавила заммэра.В столичных парках 11 мая начали работу 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане, в том числе переболевшие COVID-19, смогут проверить свое здоровье.
https://ria.ru/20220121/igrushki-1768870242.html
https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис проценко, алексей свет
Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек
Заммэра Ракова: павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва" посетили уже более 60 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Проект "Здоровая Москва" – это целая экосистема здорового образа жизни. Сегодня мы запускаем масштабный лекторий – 10 встреч-дискуссий на тему заботы о здоровье. На первой такой дискуссии сегодня Денис Проценко
и Алексей Свет
обсудят, как слушать и слышать свой организм. Помочь в этом, конечно, могут наши павильоны здоровья. За почти месяц их работы проверить здоровье к нам пришли более 60 тысяч человек – то есть примерно по 3 тысячи в день. Почти 50 тысяч посетителей павильонов были направлены на дополнительные обследования. 90% посетителей смогли пройти допобследования сразу в павильоне", - сказала Ракова журналистам.
По ее словам, некоторых из посетителей направили на дальнейшие обследования в поликлиники и другие медорганизации. Всего направление бесплатно продолжить осмотр за пределами павильона получили 13 тысяч человек. Почти 500 из них – в центр дерматовенерологии и косметологии, больше 2 тысяч – в научно-практический центр наркологии. И три человека были направлены в центры амбулаторной онкологической помощи провериться на онкологию.
"Хорошо, что мы выявили необходимость в дополнительных исследованиях уже сейчас – возможно, врачи заподозрили какие-то отклонения или риски для здоровья в будущем. Своевременная диагностика и лечение снизят риск развития серьезных заболеваний. Для этого программа и работает: чтобы помочь людям быстро и бесплатно узнать о возможных угрозах для своего здоровья в будущем", - добавила заммэра.
В столичных парках 11 мая начали работу 46 павильонов "Здоровая Москва", в которых горожане, в том числе переболевшие COVID-19, смогут проверить свое здоровье.