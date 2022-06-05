https://ria.ru/20220605/monako-1793303759.html

Княгиня Монако Шарлен заболела COVID-19

Княгиня Монако Шарлен заболела COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2022

Княгиня Монако Шарлен заболела COVID-19

Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирус, будет соблюдать самоизоляцию, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на релиз Княжеского... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:32

2022-06-05T17:32

2022-06-05T17:39

юар

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Княгиня Монако Шарлен сдала положительный тест на коронавирус, будет соблюдать самоизоляцию, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на релиз Княжеского дворца."В соответствии с действующими санитарными правилами княгиня Шарлен будет соблюдать период самоизоляции в течение нескольких дней", - говорится в релизе.Отмечается, что состояние здоровья княгини "не вызывает беспокойства".В октябре 2021 года журнал People сообщал, что во время поездки в ЮАР у Шарлен развилась опасная инфекция. Из-за болезни княгиня не могла путешествовать на самолете, поэтому ей пришлось остаться в ЮАР на несколько месяцев. За это время 43-летняя княгиня перенесла несколько длительных операций. В ноябре Шарлен вернулась в княжество.

https://ria.ru/20220603/vezd-1793027530.html

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