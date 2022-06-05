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В Эйфелеву башню ударила молния

В Эйфелеву башню ударила молния - РИА Новости, 05.06.2022

В Эйфелеву башню ударила молния

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T00:42

2022-06-05T00:42

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франция

париж

эйфелева башня

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ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях."Удар молнии в Эйфелеву башню, это примерно в 18.00 (19.00 мск) во время сверкания. Снято одновременно двумя камерами", — написал в субботу в своем Twitter-аккаунте фотограф Кулик Бертран (Kulik Bertrand), выложив снимки, на которых запечатлен момент попадания молнии.Согласно сайту Эйфелевой башни, она подвергается ударам молнии в среднем по пять раз в год. Отмечается, что это никак ей не вредит и не представляет опасности для населения.Ранее сообщалось, что пять тысяч человек во Франции остались в субботу вечером без электричества из-за грозы. В 65 департаментах от севера до юго-запада Франции был объявлен "оранжевый" уровень метеопасности из-за грозы, ливней и сильных порывов ветра.

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в мире, франция, париж, эйфелева башня