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В Эйфелеву башню ударила молния - РИА Новости, 05.06.2022
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В Эйфелеву башню ударила молния
В Эйфелеву башню ударила молния - РИА Новости, 05.06.2022
В Эйфелеву башню ударила молния
Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T00:42
2022-06-05T00:42
в мире
франция
париж
эйфелева башня
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ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях."Удар молнии в Эйфелеву башню, это примерно в 18.00 (19.00 мск) во время сверкания. Снято одновременно двумя камерами", — написал в субботу в своем Twitter-аккаунте фотограф Кулик Бертран (Kulik Bertrand), выложив снимки, на которых запечатлен момент попадания молнии.Согласно сайту Эйфелевой башни, она подвергается ударам молнии в среднем по пять раз в год. Отмечается, что это никак ей не вредит и не представляет опасности для населения.Ранее сообщалось, что пять тысяч человек во Франции остались в субботу вечером без электричества из-за грозы. В 65 департаментах от севера до юго-запада Франции был объявлен "оранжевый" уровень метеопасности из-за грозы, ливней и сильных порывов ветра.
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в мире, франция, париж, эйфелева башня
00:42 05.06.2022
 
В Эйфелеву башню ударила молния

BFMTV: в Эйфелеву башню в Париже ударила молния

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях.
"Удар молнии в Эйфелеву башню, это примерно в 18.00 (19.00 мск) во время сверкания. Снято одновременно двумя камерами", — написал в субботу в своем Twitter-аккаунте фотограф Кулик Бертран (Kulik Bertrand), выложив снимки, на которых запечатлен момент попадания молнии.
Согласно сайту Эйфелевой башни, она подвергается ударам молнии в среднем по пять раз в год. Отмечается, что это никак ей не вредит и не представляет опасности для населения.
Ранее сообщалось, что пять тысяч человек во Франции остались в субботу вечером без электричества из-за грозы. В 65 департаментах от севера до юго-запада Франции был объявлен "оранжевый" уровень метеопасности из-за грозы, ливней и сильных порывов ветра.
 
В миреФранцияПарижЭйфелева башня
 
 
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