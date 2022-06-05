https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793277004.html
В городах Молдавии прошли антиправительственные митинги
В городах Молдавии прошли антиправительственные митинги - РИА Новости, 05.06.2022
В городах Молдавии прошли антиправительственные митинги
Во многих городах и районах Молдавии прошли антиправительственные митинги с требованием отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T14:34
2022-06-05T14:34
2022-06-05T15:30
в мире
жкх
игорь додон
майя санду
молдавия
кишинев
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Во многих городах и районах Молдавии прошли антиправительственные митинги с требованием отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оппозиционной Парии социалистов."Сегодня вышли на митинги тысячи простых жителей в Сороках, Ниспоренах, Единцах, Сынжерей, других населенных пунктах. Акции прошли в формате флешмоба. Это обычные жители, они осудили политику властей в социальной сфере. Требуют отставки президента и правительства, выражают недовольство бесконтрольным ростом цен и тарифов", — говорится в релизе.Блок коммунистов и социалистов вместе с партией "Шор" с 18 мая проводит протестные акции по поводу роста цен, инфляции, снижения уровня жизни, но они проходили только в Кишиневе.Накануне Партия социалистов обратилась к политическим силам, активистам, профсоюзным организациям и рядовым гражданам с призывом присоединиться к протестам. По мнению оппозиции, правительство и правящая партия "Действие и солидарность" несут ответственность за экономический кризис в Молдавии. Кроме того, социалисты считают, что арест экс-президента Игоря Додона — это результат политического преследования со стороны нынешней главы республики Майи Санду.В мае годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07 процента. При этом население ждет очередное повышение тарифа на газ: его предполагается поднять на 33 процента из-за повышения закупочных цен. С начала года тариф вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220605/moldaviya-1793254503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, игорь додон, майя санду, молдавия, кишинев, молдовагаз
14:34 05.06.2022 (обновлено: 15:30 05.06.2022)
В городах Молдавии прошли антиправительственные митинги
В Партии социалистов сообщили об антиправительственных митингах в городах Молдавии
КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Во многих городах и районах Молдавии прошли антиправительственные митинги с требованием отставки премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе оппозиционной Парии социалистов.
"Сегодня вышли на митинги тысячи простых жителей в Сороках, Ниспоренах, Единцах, Сынжерей, других населенных пунктах. Акции прошли в формате флешмоба. Это обычные жители, они осудили политику властей в социальной сфере. Требуют отставки президента и правительства, выражают недовольство бесконтрольным ростом цен и тарифов", — говорится в релизе.
Блок коммунистов и социалистов вместе с партией "Шор" с 18 мая проводит протестные акции по поводу роста цен, инфляции, снижения уровня жизни, но они проходили только в Кишиневе
.
Накануне Партия социалистов обратилась к политическим силам, активистам, профсоюзным организациям и рядовым гражданам с призывом присоединиться к протестам. По мнению оппозиции, правительство и правящая партия "Действие и солидарность" несут ответственность за экономический кризис в Молдавии
. Кроме того, социалисты считают, что арест экс-президента Игоря Додона
— это результат политического преследования со стороны нынешней главы республики Майи Санду
.
В мае годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07 процента. При этом население ждет очередное повышение тарифа на газ: его предполагается поднять на 33 процента из-за повышения закупочных цен. С начала года тариф вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров.