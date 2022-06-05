https://ria.ru/20220605/moda-1792857225.html

Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин

Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин - РИА Новости, 05.06.2022

Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин

Модные журналы призывают мужчин вспомнить тренды нулевых и носить клеш, облегающие топы, блестящие куртки и неоновые костюмы, но на такое среднестатистический... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T08:00

2022-06-05T08:00

2022-06-05T12:34

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Модные журналы призывают мужчин вспомнить тренды нулевых и носить клеш, облегающие топы, блестящие куртки и неоновые костюмы, но на такое среднестатистический россиянин даже не взглянет. Как освежить гардероб, чтобы выглядеть актуально, но вместе с тем мужественно, РИА Новости рассказали стилисты.БрутальноЧтобы примерить модные вещи в стиле рабочей униформы, необязательно надевать комбинезон, который царит в этом сезоне на подиумах мира. Подчеркнуть брутальность помогут такие элементы одежды, как накладные карманы, молнии в качестве декора, акцентные застежки, липучки, вставки из сетки, жилеты и функциональные ткани. В тренде также цвета спецодежды автомехаников и строителей — хаки, темные оттенки коричневого, синего, серого, оранжевого."Главное — чтобы модели были адаптированы к городскому стилю, — предупреждает стилист, имиджмейкер Евгений Коренев. — Не нужно заглядывать в магазин спецовки". Лучше без дырПосле господства одноцветного денима бренды стали предлагать более хулиганские варианты из состаренной или вареной джинсы, с дырками, потертостями и декоративными элементами. Модельный ряд — на любой вкус: от расслабленных широких до прямых или слегка зауженных. Эксперты советуют остановиться на сдержанных вариантах — это могут быть классические джинсы из плотного материала, полуприлегающие, со средней посадкой. От слишком обтягивающих моделей лучше отказаться."Это допустимо в крайних случаях как элемент определенного образа, — уточняет стилист Антон Кругликов. — Надевать скинни с футболкой на улицу не стоит". Также он рекомендует избегать вариантов с резинками на щиколотке и не подворачивать джинсы внизу. Джинсовая рубашкаДеним — один из главных трендов сезона и в мужской, и в женской моде. А потому из этого материала может быть что угодно: рубашка, куртка, пиджак, панама, сумка. Причем носить можно все сразу. Незаменимая вещьЕсли вы в поисках куртки на все случаи жизни, эксперты советуют обратить внимание на бомбер. Такую носили футболисты, а также члены команд по регби и бейсболу в американских студенческих сериалах, поэтому ее часто называют университетской. Если выбрать удачную модель, уверены стилисты, она прослужит не один сезон. "Их сочетают не только со спортивными штанами, футболкой и кедами, как мы привыкли, — говорит Сухарев. — Такая куртка будет отлично смотреться с джинсами, классическими брюками, даже с рубашкой и галстуком. На женском кутюрном показе Ральф Лорен предложил носить ее со смокингом. Так что элегантную версию можно накинуть и на костюм". "Бомбер должен быть необлегающего силуэта, достаточно плотным, — дополняет Коренев. — Дизайнеры в этом сезоне предлагают варианты на кнопках и пуговицах, но если вы хотите универсальную вещь, то я голосую за однотонную модель на молнии".Парень не из спортзалаСпортивный стиль все больше интегрируется в повседневный гардероб, хотя далеко не все мужчины рискуют носить костюм из футера куда-то, кроме дачи. Алексей Сухарев их поддерживает: "Это для спортзала. Для всего остального есть повседневный кэжуал. В нем мы можем использовать элементы спортивного стиля". Худи стилист рекомендует сочетать с классическими брюками. А трикотажные штаны — с белой футболкой, пиджаком и кроссовками. "Треники" должны быть плотными, с минимальным количеством надписей и аббревиатур и, конечно, без вытянутых коленок. "Есть, конечно, модели от фешен-брендов, — уточняет Кругликов. — Но это не спортивный костюм в классическом понимании, а, скорее, отсылка к нему. В таком виде можно пробежаться по делам в выходной день".БермудыШорты — пожалуй, самый осуждаемый элемент мужского летнего гардероба после носков и сандалий. Многие считают, что носить их в городе не стоит вообще. Эксперты советуют выбирать длину по колено и чуть ниже. "Бермуды где-то до середины колена с чуть более высокой посадкой, чем у обычных шортов, абсолютно пригодны для города", — уверен Алексей Сухарев. По его мнению, лучше остановиться на базовых цветах: бежевом, сером, черном, темно-синем, хаки. Нестрогий костюмНестрогий костюм и клубный пиджак, который можно носить с джинсами, шортами и кедами, станут незаменимыми вещами для летних городских прогулок. Стилисты советуют присмотреться к вариантам из льна. "От классических такие модели отличаются менее уплотненным плечевым поясом и более свободной посадкой, — объясняет Сухарев. — Такой костюм, как правило, носят с неформальной обувью, футболкой или рубашкой, не застегнутой на все пуговицы". При этом мокасины он рекомендует заменить на лоферы. Евгений Коренев обращает внимание на монохромные костюмы, где роль верхней части играет рубашка — это сейчас очень модно. Сорочки при этом сделаны в виде пиджаков, они больше классических в объеме, часто на подкладе, заправлять в брюки их не стоит. На подиумах можно было также заметить варианты верха костюма в виде рабочей куртки или кимоно.Антон Кругликов напоминает о костюмах с шортами, которые сейчас тоже очень актуальны. Гавайка В жаркие дни так хочется надеть что-то легкое, но рабочий дресс-код обязывает. В таких ситуациях некоторые вспоминают о рубашках с коротким рукавом. В этом сезоне многие модные дома представили гавайки с яркими принтами и сложными текстурами. Насчет этого предмета гардероба мнения экспертов разделились. Антон Кругликов для создания актуального образа советует сочетать гавайку с футболками или лонгсливами. "Я считаю, что такие модели для субтильных молодых людей и нужно расстаться с ними в определенном возрасте, — подчеркивает Алексей Сухарев. — Мужчинам старше сорока носить их не стоит: это выглядит комично и добавляет лишних лет". "Для меня это атрибут пляжного отдыха, — говорит Евгений Коренев. — Как парео у женщин. Ни одному мужчине не рекомендую носить такое в городе. Для жары лучше купить футболку". Вертикальная полоскаГеометрические принты — уже классика, но в этом сезоне подиумы пестрят вещами в вертикальную полоску. Дизайнеры "раскрасили" ею не только рубашки, но и костюмы. Гамма в основном сине-белая, столь любимая многими, однако возможны и другие варианты."Вертикальная полоска — отлично, лучше, чем горизонтальная, — отмечает Евгений Коренев. — Но, на мой взгляд, подобные тренды диктуют монополисты мировой фешен-индустрии, у которых на складах залежался миллион метров ткани в вертикальную полоску". В целом костюмная группа летом осветляется, добавляет эксперт.Цвета летаНеоновый салатовый, розовый, оранжевый, голубой и другие конфетные оттенки в этом сезоне можно увидеть не только в женских коллекциях, но и в мужских. Чтобы не быть похожим на Кена, Алексей Сухарев рекомендует использовать такие цвета очень осторожно. "Яркого аксессуара вполне достаточно", — указывает он. Подойдет бейсболка, кроссовки или рюкзак, а из одежды лучше ограничиться футболкой. Остальной гардероб должен быть выдержан в базовых оттенках, чтобы уравновешивать цветовое безумие, которое предлагают нам каждый сезон.

https://ria.ru/20220527/moda-1790553305.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

мода, стиль жизни, мужчины, одежда