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Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин - РИА Новости, 05.06.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220605/moda-1792857225.html
Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин
Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин - РИА Новости, 05.06.2022
Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин
Модные журналы призывают мужчин вспомнить тренды нулевых и носить клеш, облегающие топы, блестящие куртки и неоновые костюмы, но на такое среднестатистический... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T08:00
2022-06-05T12:34
мода
культура
стиль жизни
мужчины
одежда
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Модные журналы призывают мужчин вспомнить тренды нулевых и носить клеш, облегающие топы, блестящие куртки и неоновые костюмы, но на такое среднестатистический россиянин даже не взглянет. Как освежить гардероб, чтобы выглядеть актуально, но вместе с тем мужественно, РИА Новости рассказали стилисты.БрутальноЧтобы примерить модные вещи в стиле рабочей униформы, необязательно надевать комбинезон, который царит в этом сезоне на подиумах мира. Подчеркнуть брутальность помогут такие элементы одежды, как накладные карманы, молнии в качестве декора, акцентные застежки, липучки, вставки из сетки, жилеты и функциональные ткани. В тренде также цвета спецодежды автомехаников и строителей — хаки, темные оттенки коричневого, синего, серого, оранжевого."Главное — чтобы модели были адаптированы к городскому стилю, — предупреждает стилист, имиджмейкер Евгений Коренев. — Не нужно заглядывать в магазин спецовки". Лучше без дырПосле господства одноцветного денима бренды стали предлагать более хулиганские варианты из состаренной или вареной джинсы, с дырками, потертостями и декоративными элементами. Модельный ряд — на любой вкус: от расслабленных широких до прямых или слегка зауженных. Эксперты советуют остановиться на сдержанных вариантах — это могут быть классические джинсы из плотного материала, полуприлегающие, со средней посадкой. От слишком обтягивающих моделей лучше отказаться."Это допустимо в крайних случаях как элемент определенного образа, — уточняет стилист Антон Кругликов. — Надевать скинни с футболкой на улицу не стоит". Также он рекомендует избегать вариантов с резинками на щиколотке и не подворачивать джинсы внизу. Джинсовая рубашкаДеним — один из главных трендов сезона и в мужской, и в женской моде. А потому из этого материала может быть что угодно: рубашка, куртка, пиджак, панама, сумка. Причем носить можно все сразу. Незаменимая вещьЕсли вы в поисках куртки на все случаи жизни, эксперты советуют обратить внимание на бомбер. Такую носили футболисты, а также члены команд по регби и бейсболу в американских студенческих сериалах, поэтому ее часто называют университетской. Если выбрать удачную модель, уверены стилисты, она прослужит не один сезон. "Их сочетают не только со спортивными штанами, футболкой и кедами, как мы привыкли, — говорит Сухарев. — Такая куртка будет отлично смотреться с джинсами, классическими брюками, даже с рубашкой и галстуком. На женском кутюрном показе Ральф Лорен предложил носить ее со смокингом. Так что элегантную версию можно накинуть и на костюм". "Бомбер должен быть необлегающего силуэта, достаточно плотным, — дополняет Коренев. — Дизайнеры в этом сезоне предлагают варианты на кнопках и пуговицах, но если вы хотите универсальную вещь, то я голосую за однотонную модель на молнии".Парень не из спортзалаСпортивный стиль все больше интегрируется в повседневный гардероб, хотя далеко не все мужчины рискуют носить костюм из футера куда-то, кроме дачи. Алексей Сухарев их поддерживает: "Это для спортзала. Для всего остального есть повседневный кэжуал. В нем мы можем использовать элементы спортивного стиля". Худи стилист рекомендует сочетать с классическими брюками. А трикотажные штаны — с белой футболкой, пиджаком и кроссовками. "Треники" должны быть плотными, с минимальным количеством надписей и аббревиатур и, конечно, без вытянутых коленок. "Есть, конечно, модели от фешен-брендов, — уточняет Кругликов. — Но это не спортивный костюм в классическом понимании, а, скорее, отсылка к нему. В таком виде можно пробежаться по делам в выходной день".БермудыШорты — пожалуй, самый осуждаемый элемент мужского летнего гардероба после носков и сандалий. Многие считают, что носить их в городе не стоит вообще. Эксперты советуют выбирать длину по колено и чуть ниже. "Бермуды где-то до середины колена с чуть более высокой посадкой, чем у обычных шортов, абсолютно пригодны для города", — уверен Алексей Сухарев. По его мнению, лучше остановиться на базовых цветах: бежевом, сером, черном, темно-синем, хаки. Нестрогий костюмНестрогий костюм и клубный пиджак, который можно носить с джинсами, шортами и кедами, станут незаменимыми вещами для летних городских прогулок. Стилисты советуют присмотреться к вариантам из льна. "От классических такие модели отличаются менее уплотненным плечевым поясом и более свободной посадкой, — объясняет Сухарев. — Такой костюм, как правило, носят с неформальной обувью, футболкой или рубашкой, не застегнутой на все пуговицы". При этом мокасины он рекомендует заменить на лоферы. Евгений Коренев обращает внимание на монохромные костюмы, где роль верхней части играет рубашка — это сейчас очень модно. Сорочки при этом сделаны в виде пиджаков, они больше классических в объеме, часто на подкладе, заправлять в брюки их не стоит. На подиумах можно было также заметить варианты верха костюма в виде рабочей куртки или кимоно.Антон Кругликов напоминает о костюмах с шортами, которые сейчас тоже очень актуальны. Гавайка В жаркие дни так хочется надеть что-то легкое, но рабочий дресс-код обязывает. В таких ситуациях некоторые вспоминают о рубашках с коротким рукавом. В этом сезоне многие модные дома представили гавайки с яркими принтами и сложными текстурами. Насчет этого предмета гардероба мнения экспертов разделились. Антон Кругликов для создания актуального образа советует сочетать гавайку с футболками или лонгсливами. "Я считаю, что такие модели для субтильных молодых людей и нужно расстаться с ними в определенном возрасте, — подчеркивает Алексей Сухарев. — Мужчинам старше сорока носить их не стоит: это выглядит комично и добавляет лишних лет". "Для меня это атрибут пляжного отдыха, — говорит Евгений Коренев. — Как парео у женщин. Ни одному мужчине не рекомендую носить такое в городе. Для жары лучше купить футболку". Вертикальная полоскаГеометрические принты — уже классика, но в этом сезоне подиумы пестрят вещами в вертикальную полоску. Дизайнеры "раскрасили" ею не только рубашки, но и костюмы. Гамма в основном сине-белая, столь любимая многими, однако возможны и другие варианты."Вертикальная полоска — отлично, лучше, чем горизонтальная, — отмечает Евгений Коренев. — Но, на мой взгляд, подобные тренды диктуют монополисты мировой фешен-индустрии, у которых на складах залежался миллион метров ткани в вертикальную полоску". В целом костюмная группа летом осветляется, добавляет эксперт.Цвета летаНеоновый салатовый, розовый, оранжевый, голубой и другие конфетные оттенки в этом сезоне можно увидеть не только в женских коллекциях, но и в мужских. Чтобы не быть похожим на Кена, Алексей Сухарев рекомендует использовать такие цвета очень осторожно. "Яркого аксессуара вполне достаточно", — указывает он. Подойдет бейсболка, кроссовки или рюкзак, а из одежды лучше ограничиться футболкой. Остальной гардероб должен быть выдержан в базовых оттенках, чтобы уравновешивать цветовое безумие, которое предлагают нам каждый сезон.
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Алина Кравцова
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мода, стиль жизни, мужчины, одежда
08:00 05.06.2022 (обновлено: 12:34 05.06.2022)
 

Сантехника вызывали? Рабочий стиль и другие тренды моды для мужчин

© AP Photo / Luca BrunoКоллекция мужской одежды Dsquared Fall-Winter 2007-2008
Коллекция мужской одежды Dsquared Fall-Winter 2007-2008 - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Алина Кравцова. Модные журналы призывают мужчин вспомнить тренды нулевых и носить клеш, облегающие топы, блестящие куртки и неоновые костюмы, но на такое среднестатистический россиянин даже не взглянет. Как освежить гардероб, чтобы выглядеть актуально, но вместе с тем мужественно, РИА Новости рассказали стилисты.

Брутально

© AFP 2022 / Miguel Medina

Летний костюм в утилитарном стиле из летней коллекции этого года

Коллекция Giorgio Armani весна-лето 2022
1 из 3

Летний костюм в утилитарном стиле из летней коллекции этого года

© AFP 2022 / Miguel Medina
© AP Photo / Luca Bruno

Брюки с накладными карманами

Коллекция мужской одежды Dsquared Fall-Winter 2007-2008
2 из 3

Брюки с накладными карманами

© AP Photo / Luca Bruno
© AP Photo / Luca Bruno

Накладные карманы — элемент спецодежды

Коллекции Giorgio Armani весна-лето 2022
3 из 3

Накладные карманы — элемент спецодежды

© AP Photo / Luca Bruno
1 из 3

Летний костюм в утилитарном стиле из летней коллекции этого года

© AFP 2022 / Miguel Medina
2 из 3

Брюки с накладными карманами

© AP Photo / Luca Bruno
3 из 3

Накладные карманы — элемент спецодежды

© AP Photo / Luca Bruno
Чтобы примерить модные вещи в стиле рабочей униформы, необязательно надевать комбинезон, который царит в этом сезоне на подиумах мира. Подчеркнуть брутальность помогут такие элементы одежды, как накладные карманы, молнии в качестве декора, акцентные застежки, липучки, вставки из сетки, жилеты и функциональные ткани. В тренде также цвета спецодежды автомехаников и строителей — хаки, темные оттенки коричневого, синего, серого, оранжевого.
"Главное — чтобы модели были адаптированы к городскому стилю, — предупреждает стилист, имиджмейкер Евгений Коренев. — Не нужно заглядывать в магазин спецовки".

Лучше без дыр

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Джинсы свободного кроя

12STOREEZ
1 из 2

Джинсы свободного кроя

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Актуальные джинсы

12STOREEZ
2 из 2

Актуальные джинсы

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
1 из 2

Джинсы свободного кроя

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
2 из 2

Актуальные джинсы

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
После господства одноцветного денима бренды стали предлагать более хулиганские варианты из состаренной или вареной джинсы, с дырками, потертостями и декоративными элементами. Модельный ряд — на любой вкус: от расслабленных широких до прямых или слегка зауженных.
Эксперты советуют остановиться на сдержанных вариантах — это могут быть классические джинсы из плотного материала, полуприлегающие, со средней посадкой. От слишком обтягивающих моделей лучше отказаться.
"Это допустимо в крайних случаях как элемент определенного образа, — уточняет стилист Антон Кругликов. — Надевать скинни с футболкой на улицу не стоит". Также он рекомендует избегать вариантов с резинками на щиколотке и не подворачивать джинсы внизу.

"Я бы еще посоветовал не покупать дырявые джинсы, потому что это серьезно сокращает срок их жизни, — добавляет эксперт по стилю, автор и ведущий "Модного подкаста" Алексей Сухарев. — Это утилитарная вещь на все случаи жизни, поэтому фактор износа необходимо учитывать. К тому же, обилие дыр — либо стиль гранж, либо отчаянная попытка мужчины молодиться, что не всегда симпатично".

Джинсовая рубашка

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Тотал-лук из денима

12STOREEZ
1 из 3

Тотал-лук из денима

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Джинсовая рубашка

12STOREEZ
2 из 3

Джинсовая рубашка

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Джинсовая рубашка с белой футболкой — идеальное сочетание

12STOREEZ
3 из 3

Джинсовая рубашка с белой футболкой — идеальное сочетание

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
1 из 3

Тотал-лук из денима

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
2 из 3

Джинсовая рубашка

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
3 из 3

Джинсовая рубашка с белой футболкой — идеальное сочетание

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
Деним — один из главных трендов сезона и в мужской, и в женской моде. А потому из этого материала может быть что угодно: рубашка, куртка, пиджак, панама, сумка. Причем носить можно все сразу.

"Тотал-лук из денима — для более смелых, — объясняет Евгений Коренев. — Для тех, кто предпочитает сдержанный стиль, рекомендую сочетать: если надеваем джинсы с джинсовой рубашкой — сверху уместен бомбер на молнии или накинутая на плечи толстовка. Интересно совмещать верх из денима с городскими или даже классическими брюками — зависит от модели сорочки".

Незаменимая вещь

© AP Photo / Antonio Calanni

Бомбер с элегантными брюками

Коллекция Giorgio Armani Весна-Лето 2018
1 из 4

Бомбер с элегантными брюками

© AP Photo / Antonio Calanni
© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthy

Бомбер в базовой цветовой гамме

Модель идет по подиуму во время Недели моды в Нью-Йорке
2 из 4

Бомбер в базовой цветовой гамме

© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthy
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Черный всегда в тренде

SHU clothes
3 из 4

Черный всегда в тренде

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Университетская куртка

SHU clothes
4 из 4

Университетская куртка

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
1 из 4

Бомбер с элегантными брюками

© AP Photo / Antonio Calanni
2 из 4

Бомбер в базовой цветовой гамме

© AFP 2022 / Getty Images/Jamie McCarthy
3 из 4

Черный всегда в тренде

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
4 из 4

Университетская куртка

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
Если вы в поисках куртки на все случаи жизни, эксперты советуют обратить внимание на бомбер. Такую носили футболисты, а также члены команд по регби и бейсболу в американских студенческих сериалах, поэтому ее часто называют университетской. Если выбрать удачную модель, уверены стилисты, она прослужит не один сезон.
"Их сочетают не только со спортивными штанами, футболкой и кедами, как мы привыкли, — говорит Сухарев. — Такая куртка будет отлично смотреться с джинсами, классическими брюками, даже с рубашкой и галстуком. На женском кутюрном показе Ральф Лорен предложил носить ее со смокингом. Так что элегантную версию можно накинуть и на костюм".
"Бомбер должен быть необлегающего силуэта, достаточно плотным, — дополняет Коренев. — Дизайнеры в этом сезоне предлагают варианты на кнопках и пуговицах, но если вы хотите универсальную вещь, то я голосую за однотонную модель на молнии".

Парень не из спортзала

© AP Photo / Luca Bruno

Свитшот под брюки

Коллекция одежды Ermenegildo Zegna весна-лето 2019
1 из 2

Свитшот под брюки

© AP Photo / Luca Bruno
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Актуальный свитшот

SHU clothes
2 из 2

Актуальный свитшот

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
1 из 2

Свитшот под брюки

© AP Photo / Luca Bruno
2 из 2

Актуальный свитшот

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
Спортивный стиль все больше интегрируется в повседневный гардероб, хотя далеко не все мужчины рискуют носить костюм из футера куда-то, кроме дачи.
Алексей Сухарев их поддерживает: "Это для спортзала. Для всего остального есть повседневный кэжуал. В нем мы можем использовать элементы спортивного стиля".
Худи стилист рекомендует сочетать с классическими брюками. А трикотажные штаны — с белой футболкой, пиджаком и кроссовками. "Треники" должны быть плотными, с минимальным количеством надписей и аббревиатур и, конечно, без вытянутых коленок.
"Есть, конечно, модели от фешен-брендов, — уточняет Кругликов. — Но это не спортивный костюм в классическом понимании, а, скорее, отсылка к нему. В таком виде можно пробежаться по делам в выходной день".

Бермуды

© AFP 2022 / Miguel Medina

Те самые бермуды

Коллекция Giorgio Armani весна-лето 2022
1 из 3

Те самые бермуды

© AFP 2022 / Miguel Medina
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Джинсовые шорты актуальной длины

12STOREEZ
2 из 3

Джинсовые шорты актуальной длины

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Для города шорты не должны быть короче, чем эти

SHU clothes
3 из 3

Для города шорты не должны быть короче, чем эти

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
1 из 3

Те самые бермуды

© AFP 2022 / Miguel Medina
2 из 3

Джинсовые шорты актуальной длины

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
3 из 3

Для города шорты не должны быть короче, чем эти

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
Шорты — пожалуй, самый осуждаемый элемент мужского летнего гардероба после носков и сандалий. Многие считают, что носить их в городе не стоит вообще. Эксперты советуют выбирать длину по колено и чуть ниже.
"Бермуды где-то до середины колена с чуть более высокой посадкой, чем у обычных шортов, абсолютно пригодны для города", — уверен Алексей Сухарев. По его мнению, лучше остановиться на базовых цветах: бежевом, сером, черном, темно-синем, хаки.

"Микро-шорты стоит поберечь для курортов Краснодарского края, — отмечает Кругликов. — В транспорте и на улицах они смотрятся нелепо, даже неприлично. Также настоятельно не рекомендую подворачивать шорты".

Нестрогий костюм

© AP Photo / Antonio Calanni

Идеальный неформальный костюм

Коллекция Giorgio Armani Весна-Лето 2018
1 из 5

Идеальный неформальный костюм

© AP Photo / Antonio Calanni
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Неформальный пиджак

12STOREEZ
2 из 5

Неформальный пиджак

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото : SHU Clothes

Джинсовый комплект с шортами

Джинсовая рубашка светло-голубая SHU Clothes
3 из 5

Джинсовый комплект с шортами

© Фото : SHU Clothes
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Монохром — еще один тренд сезона

12STOREEZ
4 из 5

Монохром — еще один тренд сезона

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Такой пиджак можно носить с трениками и кроссовками

12STOREEZ
5 из 5

Такой пиджак можно носить с трениками и кроссовками

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
1 из 5

Идеальный неформальный костюм

© AP Photo / Antonio Calanni
2 из 5

Неформальный пиджак

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
3 из 5

Джинсовый комплект с шортами

© Фото : SHU Clothes
4 из 5

Монохром — еще один тренд сезона

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
5 из 5

Такой пиджак можно носить с трениками и кроссовками

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
Нестрогий костюм и клубный пиджак, который можно носить с джинсами, шортами и кедами, станут незаменимыми вещами для летних городских прогулок. Стилисты советуют присмотреться к вариантам из льна.
"От классических такие модели отличаются менее уплотненным плечевым поясом и более свободной посадкой, — объясняет Сухарев. — Такой костюм, как правило, носят с неформальной обувью, футболкой или рубашкой, не застегнутой на все пуговицы". При этом мокасины он рекомендует заменить на лоферы.
Евгений Коренев обращает внимание на монохромные костюмы, где роль верхней части играет рубашка — это сейчас очень модно. Сорочки при этом сделаны в виде пиджаков, они больше классических в объеме, часто на подкладе, заправлять в брюки их не стоит.
На подиумах можно было также заметить варианты верха костюма в виде рабочей куртки или кимоно.
Антон Кругликов напоминает о костюмах с шортами, которые сейчас тоже очень актуальны.

Гавайка

© Фото : Pexels/Prince Abdul

В такой гавайке только на море

Мужчина в рубашке с пальмами
1 из 3

В такой гавайке только на море

© Фото : Pexels/Prince Abdul
© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Такую модель с коротким рукавом можно носить в городе

12STOREEZ
2 из 3

Такую модель с коротким рукавом можно носить в городе

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Лонгслив

SHU clothes
3 из 3

Лонгслив

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
1 из 3

В такой гавайке только на море

© Фото : Pexels/Prince Abdul
2 из 3

Такую модель с коротким рукавом можно носить в городе

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
3 из 3

Лонгслив

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
В жаркие дни так хочется надеть что-то легкое, но рабочий дресс-код обязывает. В таких ситуациях некоторые вспоминают о рубашках с коротким рукавом. В этом сезоне многие модные дома представили гавайки с яркими принтами и сложными текстурами. Насчет этого предмета гардероба мнения экспертов разделились.
Антон Кругликов для создания актуального образа советует сочетать гавайку с футболками или лонгсливами.
"Я считаю, что такие модели для субтильных молодых людей и нужно расстаться с ними в определенном возрасте, — подчеркивает Алексей Сухарев. — Мужчинам старше сорока носить их не стоит: это выглядит комично и добавляет лишних лет".
"Для меня это атрибут пляжного отдыха, — говорит Евгений Коренев. — Как парео у женщин. Ни одному мужчине не рекомендую носить такое в городе. Для жары лучше купить футболку".

Вертикальная полоска

© AFP 2022 / Tiziana FabiКоллекция Gucci Menswear Spring-Summer 2015
Коллекция Gucci Menswear Spring-Summer 2015 - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
Коллекция Gucci Menswear Spring-Summer 2015
Геометрические принты — уже классика, но в этом сезоне подиумы пестрят вещами в вертикальную полоску. Дизайнеры "раскрасили" ею не только рубашки, но и костюмы. Гамма в основном сине-белая, столь любимая многими, однако возможны и другие варианты.
"Вертикальная полоска — отлично, лучше, чем горизонтальная, — отмечает Евгений Коренев. — Но, на мой взгляд, подобные тренды диктуют монополисты мировой фешен-индустрии, у которых на складах залежался миллион метров ткани в вертикальную полоску". В целом костюмная группа летом осветляется, добавляет эксперт.

Цвета лета

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ

Сдержанная цветовая гамма тоже актуальна

12STOREEZ
1 из 4

Сдержанная цветовая гамма тоже актуальна

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Яркие акценты

SHU clothes
2 из 4

Яркие акценты

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Мятный рюкзак

SHU clothes
3 из 4

Мятный рюкзак

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes

Розовая майка — для отдыха

SHU clothes
4 из 4

Розовая майка — для отдыха

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
1 из 4

Сдержанная цветовая гамма тоже актуальна

© Фото предоставлено пресс-службой 12STOREEZ
2 из 4

Яркие акценты

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
3 из 4

Мятный рюкзак

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
4 из 4

Розовая майка — для отдыха

© Фото предоставлено пресс-службой SHU clothes
Неоновый салатовый, розовый, оранжевый, голубой и другие конфетные оттенки в этом сезоне можно увидеть не только в женских коллекциях, но и в мужских. Чтобы не быть похожим на Кена, Алексей Сухарев рекомендует использовать такие цвета очень осторожно.
"Яркого аксессуара вполне достаточно", — указывает он. Подойдет бейсболка, кроссовки или рюкзак, а из одежды лучше ограничиться футболкой. Остальной гардероб должен быть выдержан в базовых оттенках, чтобы уравновешивать цветовое безумие, которое предлагают нам каждый сезон.
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