11:30 05.06.2022 (обновлено: 13:28 05.06.2022)
Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю
Посол Украины Мельник назвал отказ Германии поставлять оружие историческим позором
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю".
"Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder", — написал он в Twitter.
Мельник давно критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений.
Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 — в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 — из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.