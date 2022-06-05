https://ria.ru/20220605/melnik-1793249197.html

Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю

Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю - РИА Новости, 05.06.2022

Посол Украины назвал поведение Германии позором, который войдет в историю

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю". РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T11:30

2022-06-05T11:30

2022-06-05T13:28

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder "позором, который войдет в историю"."Правительство Германии цинично нам отказывает в поставках даже старых танков Leopard-1 и БМП Marder", — написал он в Twitter. Мельник давно критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений.Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 — в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 — из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220531/litsemerie-1791909537.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, россия