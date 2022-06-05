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Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2022
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Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу, сообщил источник
Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2022
Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу, сообщил источник
Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Шарара спустя два месяца приостановки деятельности возобновило работу, сообщил РИА Новости осведомленный ливийский... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:00
2022-06-05T19:00
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цены на нефть
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БЕНГАЗИ, 5 июн - РИА Новости. Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Шарара спустя два месяца приостановки деятельности возобновило работу, сообщил РИА Новости осведомленный ливийский источник."Сегодня была возобновлена работа по добыче нефти на нефтяном месторождения Шарара", - сказал собеседник агентства.Официального заявления от Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) о возобновлении работы на нефтяном объекте пока не последовало.Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге.
https://ria.ru/20220312/neft-1777812232.html
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в мире, цены на нефть, ливия
19:00 05.06.2022
 
Крупнейшее месторождение нефти в Ливии возобновило работу, сообщил источник

Источник: крупнейшее месторождение нефти в Ливии Шарара возобновило работу

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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БЕНГАЗИ, 5 июн - РИА Новости. Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Шарара спустя два месяца приостановки деятельности возобновило работу, сообщил РИА Новости осведомленный ливийский источник.
"Сегодня была возобновлена работа по добыче нефти на нефтяном месторождения Шарара", - сказал собеседник агентства.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 11:57
Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет
Официального заявления от Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) о возобновлении работы на нефтяном объекте пока не последовало.
Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в апреле объявила о приостановке работы на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор был объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом.
По данным ряда ливийских СМИ, на объекты NOC проникли протестующие, которые потребовали от главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы передать власть недавно избранному парламентом главе нового ливийского кабмина Фатхи Башаге.
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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