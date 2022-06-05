https://ria.ru/20220605/lavrov-1793307597.html
Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова
Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова - РИА Новости, 05.06.2022
Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова
Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:06
2022-06-05T18:06
2022-06-05T22:01
в мире
александр вучич
сергей лавров
олаф шольц
сербия
россия
белград (город)
ана брнабич
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БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила газета "Вечерне Новости".Как рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Лаврова, намеченного на 6-7 июня.Позднее посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в своем воздушном пространстве перед ожидаемым визитом в Сербию Лаврова."Ситуация исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет", — заявила она в эфире телеканала TV Pink.По ее словам, положение дополнительно осложняется тем, что в это же время ожидается визит канцлера Германии Олафа Шольца, ранее намеченный на 10 июня.Тем не менее внешнеполитическая ситуация сложилась так, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", пояснила премьер.В конце мая президент Вучич заявил, что на фоне ситуации в мире Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского подхода. В эту страну, как отметил сам сербский лидер, "добро пожаловали" и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй.Западные страны после начала спецоперации по освобождению Донбасса ужесточили санкционное давление на Москву. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, ЕС, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220531/serbiya-1792009850.html
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в мире, александр вучич, сергей лавров, олаф шольц, сербия, россия, белград (город), ана брнабич, германия
18:06 05.06.2022 (обновлено: 22:01 05.06.2022)
Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова
Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить самолет главы МИД Лаврова
БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости.
Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила газета "Вечерне Новости".
Как рассказала премьер-министр Сербии
Ана Брнабич, президенту республики Александру Вучичу
пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Лаврова, намеченного на 6-7 июня.
Позднее посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в своем воздушном пространстве перед ожидаемым визитом в Сербию Лаврова.
"Ситуация исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет", — заявила она в эфире телеканала TV Pink
.
По ее словам, положение дополнительно осложняется тем, что в это же время ожидается визит канцлера Германии
Олафа Шольца, ранее намеченный на 10 июня.
"Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит главы МИД России, вы бы могли подумать, что люди в кризисные времена, как сейчас, когда мир находится на грани Третьей мировой войны, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней не согласны", — рассуждает Брнабич.
Тем не менее внешнеполитическая ситуация сложилась так, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", пояснила премьер.
В конце мая президент Вучич заявил, что на фоне ситуации в мире Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского подхода. В эту страну, как отметил сам сербский лидер, "добро пожаловали" и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй.
Западные страны после начала спецоперации по освобождению Донбасса ужесточили санкционное давление на Москву. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, ЕС, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".