https://ria.ru/20220605/lavrov-1793307597.html

Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова

Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова - РИА Новости, 05.06.2022

Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли небо для самолета Лаврова

Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:06

2022-06-05T18:06

2022-06-05T22:01

в мире

александр вучич

сергей лавров

олаф шольц

сербия

россия

белград (город)

ана брнабич

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БЕЛГРАД, 5 июн — РИА Новости. Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила газета "Вечерне Новости".Как рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президенту республики Александру Вучичу пришлось лично заниматься вопросами логистики для организации визита Лаврова, намеченного на 6-7 июня.Позднее посол России в Черногории Владислав Масленников подтвердил РИА Новости, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в своем воздушном пространстве перед ожидаемым визитом в Сербию Лаврова."Ситуация исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет", — заявила она в эфире телеканала TV Pink.По ее словам, положение дополнительно осложняется тем, что в это же время ожидается визит канцлера Германии Олафа Шольца, ранее намеченный на 10 июня.Тем не менее внешнеполитическая ситуация сложилась так, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", пояснила премьер.В конце мая президент Вучич заявил, что на фоне ситуации в мире Сербия не допускает ни антизападного, ни русофобского подхода. В эту страну, как отметил сам сербский лидер, "добро пожаловали" и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй.Западные страны после начала спецоперации по освобождению Донбасса ужесточили санкционное давление на Москву. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, ЕС, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям России с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220531/serbiya-1792009850.html

https://ria.ru/20220526/donbass-1790941388.html

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в мире, александр вучич, сергей лавров, олаф шольц, сербия, россия, белград (город), ана брнабич, германия