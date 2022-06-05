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Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР
Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР
Фракция КПРФ на следующей неделе встретится со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:19
2022-06-05T18:19
2022-06-05T18:19
владимир бидёвка
донецкая народная республика
госдума рф
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фракция КПРФ на следующей неделе встретится со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Да, будет встреча. Вначале выслушаем их предложения и замечания - мы собрали все необходимое для этого", - отметил политик.Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что 7 июня состоится визит делегации парламента Донецкой Народной Республики во главе со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой, выступление политика запланировано на пленарном заседании палаты.
https://ria.ru/20220604/sovfed-1793097889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир бидёвка, донецкая народная республика, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов
Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР
Зюганов: фракция КПРФ проведет встречу со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой