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Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
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Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР
Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР
Фракция КПРФ на следующей неделе встретится со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T18:19
2022-06-05T18:19
владимир бидёвка
донецкая народная республика
госдума рф
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фракция КПРФ на следующей неделе встретится со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Да, будет встреча. Вначале выслушаем их предложения и замечания - мы собрали все необходимое для этого", - отметил политик.Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что 7 июня состоится визит делегации парламента Донецкой Народной Республики во главе со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой, выступление политика запланировано на пленарном заседании палаты.
https://ria.ru/20220604/sovfed-1793097889.html
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов
18:19 05.06.2022
 
Фракция КПРФ встретится со спикером парламента ДНР

Зюганов: фракция КПРФ проведет встречу со спикером Народного Совета ДНР Бидевкой

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкФлаг КПРФ
Флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Флаг КПРФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фракция КПРФ на следующей неделе встретится со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидевкой, сообщил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Да, будет встреча. Вначале выслушаем их предложения и замечания - мы собрали все необходимое для этого", - отметил политик.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что 7 июня состоится визит делегации парламента Донецкой Народной Республики во главе со спикером Народного Совета ДНР Владимиром Бидёвкой, выступление политика запланировано на пленарном заседании палаты.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 10:42
Глава парламента ДНР выступит на заседании Совфеда
 
Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФКПРФГеннадий Зюганов
 
 
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