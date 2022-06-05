https://ria.ru/20220605/kosmos-1793271877.html

Корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с основным отсеком орбитальной станции

Корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с основным отсеком орбитальной станции - РИА Новости, 05.06.2022

Корабль "Шэньчжоу-14" состыковался с основным отсеком орбитальной станции

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун",... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:00

2022-06-05T14:00

2022-06-05T14:00

космос - риа наука

китай

тихий океан

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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" с тремя космонавтами на борту успешно состыковался с основным отсеком "Тяньхэ" китайской орбитальной станции "Тяньгун", следует из сообщения управления программы пилотируемых космических полетов КНР.Отмечается, что стыковка произошла в 17.42 по пекинскому времени (12.42 мск). Весь полет корабля "Шэньчжоу-14" длился около семи часов.Ракета-носитель "Чанчжэн-2F" стартовала в воскресенье в соответствии с графиком в 10.44 по пекинскому времени (5.44 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Примерно через 577 секунд после старта пилотируемый корабль "Шэньчжоу-14" отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту.В состав экипажа вошли три космонавта: командир экипажа Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина-космонавт Китая Лю Ян. Для командира экипажа "Шэньчжоу-14" 43-летнего Чэнь Дуна полет стал вторым, 16 октября 2016 года он в составе экипажа "Шэньчжоу-11" совершил месячную миссию на китайскую обитаемую космическую лабораторию "Тяньгун-2", которая была сведена с орбиты и затоплена в южной части Тихого океана в июле 2019 года. Первый и единственный его полет продлился более 32 суток. Единственная женщина в составе экипажа - 43-летняя Лю Ян, которая в 2012 году в составе экипажа "Шэньчжоу-9" стала первой женщиной-космонавтом Китая. Ее первый полет продлился 12 суток и 15 часов. Третий член экипажа, Цай Сюйчжэ, который хоть и старше своих коллег на два года, в космос отправился впервые.Экипаж "Шэньчжоу-14" проведет на орбитальной станции "Тяньгун" шесть месяцев и станет уже третьим на борту китайской космической станции. Первыми на станцию в составе экипажа "Шэньчжоу-12" 17 июня 2021 года прибыли Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо, они вернулись на землю 17 сентября. Вторым стал экипаж "Шэньчжоу-13", который провел на станции полгода, с 16 октября 2021 года по 16 апреля 2022 года, в его состав входили Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин, которая стала первой китайской женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос.На период полугодовой миссии "Шэньчжоу-14" запланировано завершение строительства базового трехмодульного комплекса космической станции, состоящего из основного модуля "Тяньхэ" и лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Также ожидается, что при "Шэньчжоу-14" состоится первая ротация экипажей на орбите, после чего в декабре этого года Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ вернутся на Землю.Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". На станции одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Основной модуль станции длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра получил название "Тяньхэ", это самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь располагаются центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубометров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты.Помимо основного модуля жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для стыковки пилотируемых и грузовых кораблей.

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html

https://ria.ru/20211215/kosmonavty-1763820772.html

китай

тихий океан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, китай, тихий океан