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МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота"

МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота" - РИА Новости, 05.06.2022

МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота"

Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете "Аэрофлота" все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T03:13

2022-06-05T03:13

2022-06-05T12:19

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете "Аэрофлота" все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам, сообщает Министерство иностранных дел Шри-Ланки.Ранее власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо — Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.

https://ria.ru/20220604/samolet-1793122474.html

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в мире, шри-ланка, коломбо, москва, аэрофлот, россия, новости - туризм