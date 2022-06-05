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МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота"
МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота" - РИА Новости, 05.06.2022
МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота"
Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете "Аэрофлота" все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T03:13
2022-06-05T03:13
2022-06-05T12:19
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете "Аэрофлота" все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам, сообщает Министерство иностранных дел Шри-Ланки.Ранее власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо — Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.
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03:13 05.06.2022 (обновлено: 12:19 05.06.2022)
МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота"
МИД Шри-Ланки: суд не принял решение по борту "Аэрофлота", идут консультации по дипканалам