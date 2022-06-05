14:21 05.06.2022 (обновлено: 15:49 05.06.2022)
Глава УСИН рассказал, почему остался в Херсоне после начала спецоперации
Начальник УСИН Соболев: в Херсоне удалось предотвратить бегство 2,2 тысячи заключенных
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Руководство Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области и часть сотрудников в начале военной операции РФ не сбежали вместе с украинскими силовиками на территории, подконтрольные Киеву, а остались, чтобы не допустить бегства заключенных из колоний, военные подразделения РФ не стали их разоружать и проявили полное понимание к вооруженной охране колоний, заявил РИА Новости начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболев.
"Сама по себе ситуация, касающаяся эвакуации правоохранительных органов и СБУ - у них были четкие инструкции. У нас инструкций не было. Осужденных и подследственных, если бы мы эвакуировались, не было никому сегодня здесь удерживать, чтобы они не пошли в Херсон и область, туда, где люди оказались не защищены ни в каком правовом поле. Поэтому мной и другими начальниками было принято решение остаться на месте и сохранить порядок", - сказал Соболев.
По словам собеседника агентства, в Херсоне порядка 2200 осужденных, некоторые из них отбывают пожизненное, некоторые сидят по тяжелым статьям. "Хочу сказать, что к нам приезжали представители разных российских структур, и никогда не было вопроса сдать оружие и сдаться. Говорили - вы несете службу, спасибо, молодцы. Не стоял вопрос даже менять флаг. Вопрос стоял так: несите качественно службу и сделайте так, чтобы преступники находились там, где должны", - отметил он.
Отвечая на вопрос, почему не была использована возможность уехать в США при наличии всех документов, учитывая, что многие украинские граждане уехали, в том числе и в европейские страны, Соболев отметил, что "много тех, кто возвращается назад".
"Чем больше сейчас начнут работать все инфраструктуры, органы, тем больше людей пойдет назад. Потому что в Европе их никто не ждет. Может, кого-то и ждут, но не надолго. Погостить и уехать. Здесь наша родная земля. Я со многими общаюсь, и поверьте, как все будет отлажено, люди массово начнут возвращаться назад. Мы можем вернуться к этому вопросу через два-три месяца, когда все здесь будет заполнено людьми и все будет только в плюс", - указал он.