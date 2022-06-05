https://ria.ru/20220605/kherson-1793274645.html

Глава УСИН рассказал, почему остался в Херсоне после начала спецоперации

Глава УСИН рассказал, почему остался в Херсоне после начала спецоперации - РИА Новости, 05.06.2022

Глава УСИН рассказал, почему остался в Херсоне после начала спецоперации

Руководство Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области и часть сотрудников в начале военной операции РФ не сбежали вместе с украинскими РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T14:21

2022-06-05T14:21

2022-06-05T15:49

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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ХЕРСОН, 5 июн - РИА Новости. Руководство Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области и часть сотрудников в начале военной операции РФ не сбежали вместе с украинскими силовиками на территории, подконтрольные Киеву, а остались, чтобы не допустить бегства заключенных из колоний, военные подразделения РФ не стали их разоружать и проявили полное понимание к вооруженной охране колоний, заявил РИА Новости начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболев."Сама по себе ситуация, касающаяся эвакуации правоохранительных органов и СБУ - у них были четкие инструкции. У нас инструкций не было. Осужденных и подследственных, если бы мы эвакуировались, не было никому сегодня здесь удерживать, чтобы они не пошли в Херсон и область, туда, где люди оказались не защищены ни в каком правовом поле. Поэтому мной и другими начальниками было принято решение остаться на месте и сохранить порядок", - сказал Соболев.По словам собеседника агентства, в Херсоне порядка 2200 осужденных, некоторые из них отбывают пожизненное, некоторые сидят по тяжелым статьям. "Хочу сказать, что к нам приезжали представители разных российских структур, и никогда не было вопроса сдать оружие и сдаться. Говорили - вы несете службу, спасибо, молодцы. Не стоял вопрос даже менять флаг. Вопрос стоял так: несите качественно службу и сделайте так, чтобы преступники находились там, где должны", - отметил он.Отвечая на вопрос, почему не была использована возможность уехать в США при наличии всех документов, учитывая, что многие украинские граждане уехали, в том числе и в европейские страны, Соболев отметил, что "много тех, кто возвращается назад"."Чем больше сейчас начнут работать все инфраструктуры, органы, тем больше людей пойдет назад. Потому что в Европе их никто не ждет. Может, кого-то и ждут, но не надолго. Погостить и уехать. Здесь наша родная земля. Я со многими общаюсь, и поверьте, как все будет отлажено, люди массово начнут возвращаться назад. Мы можем вернуться к этому вопросу через два-три месяца, когда все здесь будет заполнено людьми и все будет только в плюс", - указал он.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793267210.html

https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, европа, сша, херсонская область , украина