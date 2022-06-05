https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793329658.html
Делегация ЦИК России посетила более 30 участков на референдуме в Казахстане
Делегация ЦИК России посетила более 30 участков на референдуме в Казахстане - РИА Новости, 05.06.2022
Делегация ЦИК России посетила более 30 участков на референдуме в Казахстане
Делегация Центральной избирательной комиссии РФ посетила более 30 участков для голосования в ходе референдума в Казахстане, который прошел в полном соответствии РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T21:28
2022-06-05T21:28
2022-06-05T21:28
в мире
здоровье - общество
наталья бударина
эльмира хаймурзина
казахстан
цик рф
конституционный референдум в казахстане
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Делегация Центральной избирательной комиссии РФ посетила более 30 участков для голосования в ходе референдума в Казахстане, который прошел в полном соответствии с законодательством страны, сообщили в пресс-службе комиссии."На референдуме в Казахстане начался подсчёт голосов. Согласно данным комиссии референдума, по состоянию на 20:00 ориентировочная явка составила 67,65 % от общего числа избирателей. Необходимый порог для признания его состоявшимся был преодолен еще днем. Делегация ЦИК России в день голосования посетила более 30 участков", - говорится в сообщении пресс-службы.По словам секретаря комиссии Натальи Будариной, референдум прошел в полном соответствии с законодательством страны."Инцидентов и нарушений, существенно влияющих на исход голосования, нами не зафиксировано", - цитирует пресс-служба Бударину.Наблюдатели отмечали позитивную, почти праздничную атмосферу на участках."На многих участках приходят поколения семей, бабушки, дедушки, родители с маленькими детьми, и когда они вырастут, им покажут фотографии, как они внесли вклад в новый виток исторического развития Республики Казахстан", - рассказала член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина.Также, по данным комиссии, активное участие общества в референдуме нашло отражение в большом числе представителей общественных организаций, осуществлявших наблюдение за голосованием."Большое внимание организаторы уделили обеспечению международной легитимности итогов референдума. Для наблюдения были аккредитованы свыше 270 представителей 25 стран, которые действовали в том числе в составе миссий 11 международных организаций", - сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.
https://ria.ru/20220605/referendum-1793221151.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, наталья бударина, эльмира хаймурзина, казахстан, цик рф, конституционный референдум в казахстане
Делегация ЦИК России посетила более 30 участков на референдуме в Казахстане
Пресс - служба ЦИК: делегация посетила более 30 участков на референдуме в Казахстане
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Делегация Центральной избирательной комиссии РФ посетила более 30 участков для голосования в ходе референдума в Казахстане, который прошел в полном соответствии с законодательством страны, сообщили в пресс-службе комиссии.
"На референдуме в Казахстане
начался подсчёт голосов. Согласно данным комиссии референдума, по состоянию на 20:00 ориентировочная явка составила 67,65 % от общего числа избирателей. Необходимый порог для признания его состоявшимся был преодолен еще днем. Делегация ЦИК России
в день голосования посетила более 30 участков", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам секретаря комиссии Натальи Будариной
, референдум прошел в полном соответствии с законодательством страны.
"Инцидентов и нарушений, существенно влияющих на исход голосования, нами не зафиксировано", - цитирует пресс-служба Бударину.
Наблюдатели отмечали позитивную, почти праздничную атмосферу на участках.
"На многих участках приходят поколения семей, бабушки, дедушки, родители с маленькими детьми, и когда они вырастут, им покажут фотографии, как они внесли вклад в новый виток исторического развития Республики Казахстан", - рассказала член ЦИК РФ Эльмира Хаймурзина
.
Также, по данным комиссии, активное участие общества в референдуме нашло отражение в большом числе представителей общественных организаций, осуществлявших наблюдение за голосованием.
"Большое внимание организаторы уделили обеспечению международной легитимности итогов референдума. Для наблюдения были аккредитованы свыше 270 представителей 25 стран, которые действовали в том числе в составе миссий 11 международных организаций", - сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.