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Явка на конституционном референдуме в Казахстане составила 68,44%

Явка на конституционном референдуме в Казахстане составила 68,44% - РИА Новости, 05.06.2022

Явка на конституционном референдуме в Казахстане составила 68,44%

Явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным Центризбиркома, составила... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T19:15

2022-06-05T19:15

2022-06-05T20:00

конституционный референдум в казахстане

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

нур-султан

алма-ата

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НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Явка на конституционном референдуме в Казахстане после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным Центризбиркома, составила 68,44%, сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.Казахстанцы в воскресенье приняли участие в референдуме по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством."Всего по стране включены в списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 11 734 642 гражданина. Бюллетени получили 8 030 739 граждан, что составляет 68,44% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Ерман на брифинге в ЦИК.По его словам, на 22.00 по времени Нур-Султана (19.00 мск) завершилось голосование на всех участках страны и на 25-ти зарубежных участках. На 40 участках в иностранных государствах голосование еще продолжается."Комиссии референдума приступи к подсчету голосов, мы ожидаем поступления протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра", - пояснил он.По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей в Туркестанский области (80,66%), самый низкий уровень в Алма-Ате (33,30%).Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793294019.html

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конституционный референдум в казахстане, в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, нур-султан, алма-ата