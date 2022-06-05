https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793310984.html

Наблюдатели МПА СНГ не нашли нарушений на референдуме в Казахстане

Наблюдатели МПА СНГ не нашли нарушений на референдуме в Казахстане - РИА Новости, 05.06.2022

Наблюдатели МПА СНГ не нашли нарушений на референдуме в Казахстане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на референдуме в Казахстане, заявил РИА... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:32

2022-06-05T18:32

2022-06-05T18:32

касым-жомарт токаев

казахстан

снг

конституционный референдум в казахстане

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на референдуме в Казахстане, заявил РИА Новости по телефону из Нур-Султана глава делегации Совфеда Владимир Полетаев."Мы обменивались результатами с другими наблюдателями от МПА СНГ, нас 57 человек. Никто не зафиксировал нарушений, способных повлиять на итоги референдума", - сказал сенатор.Полетаев подчеркнул, что все происходило в соответствии с законодательством страны, "голосование легитимно", явка состоялась.Парламентарий также отметил высокий уровень организации референдума.Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Казахстана прошло в воскресенье.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.

https://ria.ru/20220601/kazakhstan-1792324132.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792283403.html

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касым-жомарт токаев, казахстан, снг, конституционный референдум в казахстане