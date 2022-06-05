13:40 05.06.2022 (обновлено: 14:13 05.06.2022)
Явка на референдуме в Казахстане составила 60,8 процента к 13:00 мск
Явка к 13:00 мск на референдуме по конституции Казахстана составила 60,8 процента
Референдум по поправкам в конституцию Казахстана
НУР-СУЛТАН, 5 июн – РИА Новости. Явка к 16.00 (13.00 мск) на конституционном референдуме в Казахстане составила 60,80%, сообщил член Центризбиркома республики Асылбек Смагулов.
Казахстанцы в воскресенье голосуют по вопросу внесения изменений в конституцию страны, направленных на сокращение президентских полномочий, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Центральная избирательная комиссия сообщала, что проголосовать на референдуме имеют право 11 722 536 человек.
"В общем по стране на 16.00 получили бюллетени 7 127 366 граждан, что составляет 60,80% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Смагулов на брифинге в ЦИК.
По его данным, бюллетени получили в Акмолинской области 65,11% избирателей, Актюбинской – 53,52%, Алматинской – 66,58%, Атырауской – 56,19%, Западно-Казахстанской – 57,70%, Жамбылской – 67,36%, Карагандинской – 68,69%, Костанайской – 69,18%, Кызылординской – 72,26%, Мангистауской области – 53,13%, Павлодарской – 69,80%, Северо-Казахстанской – 62,41%, Туркестанской – 72,00%, Восточно-Казахстанской – 68,30%. В Нур-Султане бюллетени выдали 48,40% гражданам, в Алма-Ате – 25,95% и Шымкенте – 63,34%.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. С этой целью поправками снижается излишняя концентрация президентских полномочий. В частности, сокращается участие главы государства в формировании верхней палаты парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.