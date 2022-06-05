https://ria.ru/20220605/kazakhstan-1793233806.html

Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж

Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж - РИА Новости, 05.06.2022

Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:53

2022-06-05T09:53

2022-06-05T09:59

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщила пресс-служба главы государства."Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно сообщению, глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.

https://ria.ru/20220605/referendum-1793221151.html

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев