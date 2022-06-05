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Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж - РИА Новости, 05.06.2022
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Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж
Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж - РИА Новости, 05.06.2022
Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:53
2022-06-05T09:59
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщила пресс-служба главы государства."Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно сообщению, глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
09:53 05.06.2022 (обновлено: 09:59 05.06.2022)
 
Токаев создал комиссию для возврата средств, незаконно вывезенных за рубеж

Токаев создал комиссию для возврата финансовых средств, незаконно вывезенных из Казахстана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 5 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии для возврата незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж финансовых средств, сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению, глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
06:59
Токаев проголосовал на референдуме по поправкам в конституцию Казахстана
 
В миреКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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