https://ria.ru/20220605/kareliya-1793304782.html

Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании

Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании - РИА Новости, 05.06.2022

Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании

В первый день избирательной кампании на выборах главы Карелии в избирком подали документы 8 человек от различных партий региона, следует из сообщений... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T17:39

2022-06-05T17:39

2022-06-05T17:39

политика

михаил федоров

россия

республика карелия

партия роста

коммунисты россии

демократическая партия россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В первый день избирательной кампании на выборах главы Карелии в избирком подали документы 8 человек от различных партий региона, следует из сообщений республиканского ЦИК.Документы на пост губернатора Карелии 5 июня подали: Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии рост", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России".Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно."Карелия стала первым в России регионом, где дан старт избирательной кампании по выборам высшего должностного лица", - подчеркнули в ЦИК региона.Третьего июня выборы главы Карелии назначены депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.

https://ria.ru/20220527/kareliya-1791105493.html

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791132657.html

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политика, михаил федоров, россия, республика карелия, партия роста, коммунисты россии, демократическая партия россии