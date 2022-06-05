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Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании - РИА Новости, 05.06.2022
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Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании
Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании - РИА Новости, 05.06.2022
Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании
В первый день избирательной кампании на выборах главы Карелии в избирком подали документы 8 человек от различных партий региона, следует из сообщений... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T17:39
2022-06-05T17:39
политика
михаил федоров
россия
республика карелия
партия роста
коммунисты россии
демократическая партия россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В первый день избирательной кампании на выборах главы Карелии в избирком подали документы 8 человек от различных партий региона, следует из сообщений республиканского ЦИК.Документы на пост губернатора Карелии 5 июня подали: Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии рост", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России".Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно."Карелия стала первым в России регионом, где дан старт избирательной кампании по выборам высшего должностного лица", - подчеркнули в ЦИК региона.Третьего июня выборы главы Карелии назначены депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.
https://ria.ru/20220527/kareliya-1791105493.html
https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791132657.html
россия
республика карелия
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политика, михаил федоров, россия, республика карелия, партия роста, коммунисты россии, демократическая партия россии
17:39 05.06.2022
 
Восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании

ЦИК: восемь кандидатов выдвинулись на пост главы Карелии в первый день кампании

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСортавальский район Карелии
Сортавальский район Карелии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сортавальский район Карелии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. В первый день избирательной кампании на выборах главы Карелии в избирком подали документы 8 человек от различных партий региона, следует из сообщений республиканского ЦИК.
Документы на пост губернатора Карелии 5 июня подали: Сергей Ярлыков из партии "Зеленая альтернатива", Дмитрий Фабрикантов из "Партии рост", Михаил Федоров из партии "Новые люди", Денис Базанков из "Российской партии свободы и справедливости", Валерия Таборова из "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Павел Нестеров из партии "Коммунисты России", Анна Дмитриевна из "Казачьей партии РФ", а также Анатолий Дударин из "Демократической партии России".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах
Как сообщает республиканский ЦИК, выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.
"Карелия стала первым в России регионом, где дан старт избирательной кампании по выборам высшего должностного лица", - подчеркнули в ЦИК региона.
Третьего июня выборы главы Карелии назначены депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия на 11 сентября 2022 года. В целях создания дополнительных возможностей для избирателей Карелии принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней – 9, 10 и 11 сентября.
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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ПолитикаМихаил ФедоровРоссияРеспублика КарелияПартия РостаКоммунисты РоссииДемократическая партия России
 
 
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