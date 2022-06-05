https://ria.ru/20220605/izvestiya-1793333491.html
Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv
Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv - РИА Новости, 05.06.2022
Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv
Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, комментируя взлом украинского стримингового сервиса Olltv, где показали прямой эфир российского телеканала,... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:13
2022-06-05T22:13
2022-06-05T22:13
спорт
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уэльс
украина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, комментируя взлом украинского стримингового сервиса Olltv, где показали прямой эфир российского телеканала, заявил РИА Новости, что "Известия" нужно смотреть везде.В Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры взломали украинский стриминговый сервис Olltv и некоторые спортивные каналы, транслировавшие футбольный матч Уэльс-Украина. Отмечалось, что вместо футбола показали прямой эфир телеканала "Известия"."Можно сказать одно: смотрите iz, где бы вы ни находились, что бы ни делали", - сказал Тюлин.Он также добавил, что ему жаль, что в Уэльсе пока не увидели "Известия", но все впереди.В воскресенье сборная Уэльса обыграла команду Украины в финальном матче мини-турнира за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Встреча в Кардиффе завершилась со счетом 1:0, мяч в свои ворота отравил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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спорт, олимпийские игры, уэльс, украина, катар
Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv
Гендиректор "Известий" Тюлин шуткой ответил на прямой эфир взломанного украинского Olltv