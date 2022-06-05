https://ria.ru/20220605/izvestiya-1793333491.html

Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv

Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv - РИА Новости, 05.06.2022

Гендиректор "Известий" шуткой ответил на взлом украинского Olltv

Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, комментируя взлом украинского стримингового сервиса Olltv, где показали прямой эфир российского телеканала,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T22:13

2022-06-05T22:13

2022-06-05T22:13

спорт

олимпийские игры

уэльс

украина

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, комментируя взлом украинского стримингового сервиса Olltv, где показали прямой эфир российского телеканала, заявил РИА Новости, что "Известия" нужно смотреть везде.В Telegram-каналах появилась информация о том, что хакеры взломали украинский стриминговый сервис Olltv и некоторые спортивные каналы, транслировавшие футбольный матч Уэльс-Украина. Отмечалось, что вместо футбола показали прямой эфир телеканала "Известия"."Можно сказать одно: смотрите iz, где бы вы ни находились, что бы ни делали", - сказал Тюлин.Он также добавил, что ему жаль, что в Уэльсе пока не увидели "Известия", но все впереди.В воскресенье сборная Уэльса обыграла команду Украины в финальном матче мини-турнира за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Встреча в Кардиффе завершилась со счетом 1:0, мяч в свои ворота отравил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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спорт, олимпийские игры, уэльс, украина, катар