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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку - РИА Новости, 05.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Горловку

Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов калибром 122... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T18:13

2022-06-05T18:13

2022-06-05T18:13

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.35 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол