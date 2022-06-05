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Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов - РИА Новости, 05.06.2022
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Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов
Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов - РИА Новости, 05.06.2022
Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов
Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%, сообщает Федеральное сетевое агентство. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T22:26
2022-06-05T22:26
экономика
владимир путин
германия
россия
дания
газпром
газпром экспорт
газпромбанк
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%, сообщает Федеральное сетевое агентство."Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена", - говорится в ежедневном докладе агентства.Уточняется, что уровень заполненности газохранилищ составляет 50,1%, он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года.Приостановки поставок газа из РФ в Нидерланды и Данию не оказали эффекта на снабжение Германии, добавляют в ведомстве.В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты - 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
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экономика, владимир путин, германия, россия, дания, газпром, газпром экспорт, газпромбанк, северный поток
22:26 05.06.2022
 
Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов

Федеральное сетевое агентство: безопасность энергоснабжения в стране обеспечена

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%, сообщает Федеральное сетевое агентство.
"Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена", - говорится в ежедневном докладе агентства.
Уточняется, что уровень заполненности газохранилищ составляет 50,1%, он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года.
Приостановки поставок газа из РФ в Нидерланды и Данию не оказали эффекта на снабжение Германии, добавляют в ведомстве.
"Газпром" во вторник сообщил, что остановил поставки газа нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме. О переходе на новую схему платежей за газ, поставляемый с 1 апреля, контрагенты были своевременно проинформированы, отметила российская компания. По этой причине уже были остановлены поставки PGNiG (Польша, 27 апреля), "Булгаргазу" (Болгария, 27 апреля), Gasum (Финляндия, 21 мая).
В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты - 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
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Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".
 
ЭкономикаВладимир ПутинГерманияРоссияДанияГазпромГазпром ЭкспортГазпромбанкСеверный поток
 
 
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