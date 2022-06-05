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Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов

Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов - РИА Новости, 05.06.2022

Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50 процентов

Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%, сообщает Федеральное сетевое агентство. РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T22:26

2022-06-05T22:26

2022-06-05T22:26

экономика

владимир путин

германия

россия

дания

газпром

газпром экспорт

газпромбанк

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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ Германии превышает 50%, сообщает Федеральное сетевое агентство."Газоснабжение Германии стабильно. Безопасность энергоснабжения в настоящее время по-прежнему обеспечена", - говорится в ежедневном докладе агентства.Уточняется, что уровень заполненности газохранилищ составляет 50,1%, он значительно выше, чем в предыдущие годы в аналогичное время года.Приостановки поставок газа из РФ в Нидерланды и Данию не оказали эффекта на снабжение Германии, добавляют в ведомстве.В понедельник также датская энергетическая компания Orsted сообщила, что не будет переходить на оплату российского газа в рублях и существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит ей поставки. Крайний срок оплаты - 31 мая, указала компания. Дания также получает российский газ через "Северный поток".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

германия

россия

дания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, германия, россия, дания, газпром, газпром экспорт, газпромбанк, северный поток