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Поставки российского газа в Европу снизились - РИА Новости, 05.06.2022
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Поставки российского газа в Европу снизились
Поставки российского газа в Европу снизились - РИА Новости, 05.06.2022
Поставки российского газа в Европу снизились
Поставки российского газа по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — на фоне роста производства энергии из... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T09:41
2022-06-05T14:40
экономика
северный поток
европа
евросоюз
природный газ
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поставки российского газа по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе снизились в субботу и могут чуть опуститься в воскресенье, следует из данных WindEurope и транспортных операторов.Транзит газа по "Северному потоку" с утра субботы уменьшился почти на 9% — с примерно семи миллионов кубометров в час до 6,4 миллиона кубометров. Номинации на прокачку в воскресенье сохраняются на этом уровне. Ранее в четверг и пятницу транзит составлял почти 7,1 миллиона кубометров в час (около 170 миллионов кубометров в сутки), свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.Поставка газа через газотранспортную систему Украины в воскресенье может также чуть снизиться, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит российского газа через ГИС "Суджа" на 5 июня ниже на 3,6%, составляет 40,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,9 миллиона кубометров днем ранее.Одним из факторов сокращения спроса на газ послужил рост производства энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в Европе к концу недели выросла в два раза — с 5,6% в понедельник до 12,2% в субботу. Однако пока это меньше среднемесячного показателя мая — 14,25%.Сейчас Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 4 июня их средний уровень заполненности составляет 48,4% (рост за день на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа составляет примерно 51,4 миллиарда кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая перестал поставлять газ компаниям Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.Цены на газ в Европе на этой неделе опустились. Максимальная расчетная цена ближайших фьючерсов была зафиксирована 31 мая — 1040 долларов за тысячу кубометров, однако в пятницу показатель снизился почти до 920 долларов. Для сравнения: расчетная цена в прошлом месяце, по подсчетам РИА Новости, составила 1030 долларов за тысячу кубометров (1135 долларов в апреле и почти 1500 долларов в марте).
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экономика, северный поток, европа, евросоюз, природный газ, россия
09:41 05.06.2022 (обновлено: 14:40 05.06.2022)
 
Поставки российского газа в Европу снизились

Nord Stream AG: транзит газа по "Северному потоку" за сутки уменьшился на девять процентов

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поставки российского газа по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе снизились в субботу и могут чуть опуститься в воскресенье, следует из данных WindEurope и транспортных операторов.
Транзит газа по "Северному потоку" с утра субботы уменьшился почти на 9% — с примерно семи миллионов кубометров в час до 6,4 миллиона кубометров. Номинации на прокачку в воскресенье сохраняются на этом уровне. Ранее в четверг и пятницу транзит составлял почти 7,1 миллиона кубометров в час (около 170 миллионов кубометров в сутки), свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.
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Поставка газа через газотранспортную систему Украины в воскресенье может также чуть снизиться, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит российского газа через ГИС "Суджа" на 5 июня ниже на 3,6%, составляет 40,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,9 миллиона кубометров днем ранее.
Одним из факторов сокращения спроса на газ послужил рост производства энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в Европе к концу недели выросла в два раза — с 5,6% в понедельник до 12,2% в субботу. Однако пока это меньше среднемесячного показателя мая — 14,25%.
Сейчас Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 4 июня их средний уровень заполненности составляет 48,4% (рост за день на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа составляет примерно 51,4 миллиарда кубометров.
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Цены на газ в Европе на этой неделе опустились. Максимальная расчетная цена ближайших фьючерсов была зафиксирована 31 мая — 1040 долларов за тысячу кубометров, однако в пятницу показатель снизился почти до 920 долларов. Для сравнения: расчетная цена в прошлом месяце, по подсчетам РИА Новости, составила 1030 долларов за тысячу кубометров (1135 долларов в апреле и почти 1500 долларов в марте).
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