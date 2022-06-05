https://ria.ru/20220605/gaz-1793231987.html

Поставки российского газа в Европу снизились

Поставки российского газа в Европу снизились - РИА Новости, 05.06.2022

Поставки российского газа в Европу снизились

Поставки российского газа по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — на фоне роста производства энергии из... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:41

2022-06-05T09:41

2022-06-05T14:40

экономика

северный поток

европа

евросоюз

природный газ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поставки российского газа по основным маршрутам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе снизились в субботу и могут чуть опуститься в воскресенье, следует из данных WindEurope и транспортных операторов.Транзит газа по "Северному потоку" с утра субботы уменьшился почти на 9% — с примерно семи миллионов кубометров в час до 6,4 миллиона кубометров. Номинации на прокачку в воскресенье сохраняются на этом уровне. Ранее в четверг и пятницу транзит составлял почти 7,1 миллиона кубометров в час (около 170 миллионов кубометров в сутки), свидетельствуют данные оператора магистрали Nord Stream AG.Поставка газа через газотранспортную систему Украины в воскресенье может также чуть снизиться, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит российского газа через ГИС "Суджа" на 5 июня ниже на 3,6%, составляет 40,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,9 миллиона кубометров днем ранее.Одним из факторов сокращения спроса на газ послужил рост производства энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в Европе к концу недели выросла в два раза — с 5,6% в понедельник до 12,2% в субботу. Однако пока это меньше среднемесячного показателя мая — 14,25%.Сейчас Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 4 июня их средний уровень заполненности составляет 48,4% (рост за день на 0,4 процентного пункта). Общий объем газа составляет примерно 51,4 миллиарда кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая перестал поставлять газ компаниям Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.Цены на газ в Европе на этой неделе опустились. Максимальная расчетная цена ближайших фьючерсов была зафиксирована 31 мая — 1040 долларов за тысячу кубометров, однако в пятницу показатель снизился почти до 920 долларов. Для сравнения: расчетная цена в прошлом месяце, по подсчетам РИА Новости, составила 1030 долларов за тысячу кубометров (1135 долларов в апреле и почти 1500 долларов в марте).

https://ria.ru/20220601/istochnik-1792226652.html

https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток, европа, евросоюз, природный газ, россия