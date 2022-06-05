https://ria.ru/20220605/evropa-1793282383.html

Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу - РИА Новости, 05.06.2022

Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T15:18

2022-06-05T15:18

2022-06-05T16:51

экономика

цены на нефть

сша

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МОСКВА 5 июн - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть, операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.Отмечается, что поставки в таком формате могут возобновиться уже со следующего месяца.Однако, объем нефти, которую получат Eni и Repsol в Венесуэле, как ожидается, будет небольшим, поэтому влияние таких поставок на мировые цены на нефть предвидится незначительное, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.Главное условие США по поставкам из Венесуэлы заключается в том, что нефть "должна идти в Европу. Она не может быть перепродана где-то еще".Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.Ранее минфин разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA до 1 декабря 2022 года. Однако разрешение касалось операций, необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле и распространялось на пять компаний в США.В апреле бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не рассматривают возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.

https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html

https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html

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экономика, цены на нефть, сша, венесуэла, европа, eni , pdvsa