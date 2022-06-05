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Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу - РИА Новости, 05.06.2022
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Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу - РИА Новости, 05.06.2022
Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T15:18
2022-06-05T16:51
экономика
цены на нефть
сша
венесуэла
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МОСКВА 5 июн - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть, операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.Отмечается, что поставки в таком формате могут возобновиться уже со следующего месяца.Однако, объем нефти, которую получат Eni и Repsol в Венесуэле, как ожидается, будет небольшим, поэтому влияние таких поставок на мировые цены на нефть предвидится незначительное, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.Главное условие США по поставкам из Венесуэлы заключается в том, что нефть "должна идти в Европу. Она не может быть перепродана где-то еще".Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.Ранее минфин разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA до 1 декабря 2022 года. Однако разрешение касалось операций, необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле и распространялось на пять компаний в США.В апреле бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не рассматривают возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке.США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.
https://ria.ru/20220531/neft-1791914389.html
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экономика, цены на нефть, сша, венесуэла, европа, eni , pdvsa
15:18 05.06.2022 (обновлено: 16:51 05.06.2022)
 
Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Reuters: США разрешили компаниям Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
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МОСКВА 5 июн - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть, операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что поставки в таком формате могут возобновиться уже со следующего месяца.
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Однако, объем нефти, которую получат Eni и Repsol в Венесуэле, как ожидается, будет небольшим, поэтому влияние таких поставок на мировые цены на нефть предвидится незначительное, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
Главное условие США по поставкам из Венесуэлы заключается в том, что нефть "должна идти в Европу. Она не может быть перепродана где-то еще".
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
Ранее минфин разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA до 1 декабря 2022 года. Однако разрешение касалось операций, необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле и распространялось на пять компаний в США.
В апреле бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не рассматривают возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАВенесуэлаЕвропаEniPDVSA
 
 
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