15:18 05.06.2022 (обновлено: 16:51 05.06.2022)
Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
Reuters: США разрешили компаниям Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
МОСКВА 5 июн - РИА Новости. Госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть, операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники.
Отмечается, что поставки в таком формате могут возобновиться уже со следующего месяца.
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
Ранее минфин разрешил американским компаниям транзакции с венесуэльской PDVSA до 1 декабря 2022 года. Однако разрешение касалось операций, необходимых для обслуживания ограниченного круга операций и сворачивания работы в Венесуэле и распространялось на пять компаний в США.
В апреле бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не рассматривают возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заменить венесуэльской нефтью российскую в условиях дефицита на рынке.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть. Однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями, если они будут игнорировать санкции.