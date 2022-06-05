https://ria.ru/20220605/embargo-1793220787.html

NYT предрекла провал плана Запада ослабить Россию нефтяным эмбарго

NYT предрекла провал плана Запада ослабить Россию нефтяным эмбарго - РИА Новости, 05.06.2022

NYT предрекла провал плана Запада ослабить Россию нефтяным эмбарго

Поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта этого энергоресурса, написал в... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T06:35

2022-06-05T06:35

2022-06-05T06:35

экономика

цены на нефть

россия

европа

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта этого энергоресурса, написал в статье для газеты New York Times обозреватель Клиффорд Краусс.По его мнению, таким решением европейские лидеры, а также США, которые ранее ввели полный запрет на поставки черного золота из России, хотели ослабить страну и лишить ее миллиардов долларов от продажи энергоресурсов.Аналитик подчеркнул, что рост и без того высоких цен на нефть напрямую скажется на Европе и Соединенных Штатах."Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", — пояснил автор NYT.Краусс прогнозирует, что несмотря на нефтяное эмбарго, Европа продолжит зависеть от российского природного газа, и эта ситуация может "длится годами".Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт черного золота из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

https://ria.ru/20220505/evropa-1787019264.html

https://ria.ru/20220605/bayden-1793211134.html

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европа

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экономика, цены на нефть, россия, европа, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире