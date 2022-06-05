NYT предрекла провал плана Запада ослабить Россию нефтяным эмбарго
NYT: нефтяное эмбарго ЕС едва ли скажется на доходах России, но навредит мировой экономике
Нефтяные качалки. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Поэтапный отказ ЕС от импорта российской нефти скорее нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам Москвы от экспорта этого энергоресурса, написал в статье для газеты New York Times обозреватель Клиффорд Краусс.
"Они надеются, что их действия заставят российские нефтедобывающие компании закрыть скважины, поскольку в стране не очень много нефтехранилищ, где она может хранить топливо, пока ищет новых покупателей. Однако эта попытка опасна и может провалиться. Если цены на нефть будут существенно расти, общие российские доходы от ее продажи уменьшатся незначительно", — отметил Краусс.
Аналитик подчеркнул, что рост и без того высоких цен на нефть напрямую скажется на Европе и Соединенных Штатах.
"Европейским компаниям придется рыскать по миру в поисках такой нефти, которую их нефтезаводы смогут перерабатывать столь же легко, как и российскую. Периодически может даже возникать дефицит определенных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", — пояснил автор NYT.
Краусс прогнозирует, что несмотря на нефтяное эмбарго, Европа продолжит зависеть от российского природного газа, и эта ситуация может "длится годами".
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт черного золота из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.