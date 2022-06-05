https://ria.ru/20220605/ekonomika-1793230308.html

Россияне назвали сумму, необходимую для комфортной пенсии

Россияне назвали сумму, необходимую для комфортной пенсии - РИА Новости, 05.06.2022

Россияне назвали сумму, необходимую для комфортной пенсии

Лишь каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию четыре-пять миллионов рублей,... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T09:24

2022-06-05T09:24

2022-06-05T13:48

экономика

anderida financial group

россия

общество

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лишь каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, большинство граждан хотели бы скопить к выходу на пенсию четыре-пять миллионов рублей, говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков", — сказано в исследовании."Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, которая должна быть на счету, равную четырем-пяти миллионам рублей. Еще 30% хотели бы иметь более пяти миллионов рублей, оставшиеся респонденты — два-четыре миллиона рублей", — добавили в компании.При этом лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию, хотя с 2020 года этот показатель вырос на два процентных пункта. У каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 6-15 тысяч рублей, подсчитали в компании.Средние ежемесячные траты на пенсии 45% респондентов оценили в 40-50 тысяч рублей, 30% назвали диапазон от 50 до 70 тысяч рублей, 15% — 20-40 тысяч рублей, еще 10% — более 70 тысяч рублей в месяц.По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, в качестве инструмента накопления на пенсию подавляющее большинство (80%) выбирают традиционные банковские вклады. Еще 10% покупают недвижимость в качестве инвестиции, 6% выходят на фондовый рынок и лишь 4% выбирают НПФ. "На текущий момент оптимальным вариантом является осторожное сочетание банковских депозитов и российского и зарубежного рынков акций. Несмотря на снижение последних в этом году, сомневаться в их долгосрочной привлекательности нет ни малейших оснований", — считает он.Компания проводила исследование в мае по репрезентативной выборке среди 1,5 тысячи совершеннолетних россиян, проживающих в крупных городах.

https://ria.ru/20220601/pensiya-1792380331.html

https://ria.ru/20220605/ekonomika-1793226526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, anderida financial group, россия, общество