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Украинские войска за сутки выпустили более 230 снарядов по ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
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Украинские войска за сутки выпустили более 230 снарядов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили более 230 снарядов по ДНР - РИА Новости, 05.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили более 230 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населенным пунктам ДНР, сообщила в воскресенье Народная милиция республики. РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T19:32
2022-06-05T19:32
в мире
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населенным пунктам ДНР, сообщила в воскресенье Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более двухсот тридцати снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов... Огонь велся по районам 15 населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что погиб один мирный житель и пятеро получили ранения. Также повреждены 78 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:32 05.06.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили более 230 снарядов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населенным пунктам ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 230 снарядов и мин по 15 населенным пунктам ДНР, сообщила в воскресенье Народная милиция республики.
"С начала текущих суток противник выпустил более двухсот тридцати снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 155, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов... Огонь велся по районам 15 населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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